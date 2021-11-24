抖音直播：开展“恶意八卦”治理行动，打击四类违规行为

IT之家 11 月 24 日消息，抖音直播 11 月 22 日发布《关于开展“恶意八卦”治理行动的公告》称，2021 年 11 月 22 日起开展针对“恶意八卦”类违规行为的专项治理行动。

抖音直播表示，近期发现少量用户通过直播、视频、评论等方式针对他人进行恶意八卦攻击、负面热点炒作。此类行为不仅破坏平台生态，也影响用户的内容体验。

IT之家了解到，公告显示，此次治理行动将重点整治教唆煽动、引战拉踩、攻击诽谤、侵犯他人权益、负面炒作热点事件、以官方名义发表不实言论等问题行为。

以下为《抖音直播关于开展“恶意八卦”治理行动的公告》全文：

近期，抖音直播发现少量用户通过直播、视频、评论等方式针对他人进行恶意八卦攻击、负面热点炒作。此类行为不仅破坏平台生态，也影响用户的内容体验。

为维护平台秩序，倡导美好、正向社区氛围，打造健康、优质、有价值的网络生态。2021 年 11 月 22 日起，抖音直播开展针对“恶意八卦”类违规行为的专项治理行动。此次治理行动将重点整治教唆煽动、引战拉踩、攻击诽谤、侵犯他人权益、负面炒作热点事件、以官方名义发表不实言论等问题行为。

1、严厉打击“教唆煽动”行为。平台严禁“煽动举报、煽动攻击他人、恶意干扰他人直播、开设攻击专场”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天至永久封禁账号的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

2、严厉打击“侵犯他人权益”行为。平台严禁“恶意侮辱他人、故意捏造事实诽谤他人、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天至永久封禁账号的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

3、严格管控“引战拉踩 、激化矛盾”的行为。平台严禁“对他人或事件进行 挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，此类行为包括但不限于：恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦 1-15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

4、严格管控“负面炒作热点、恶意内容营销”的行为。平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦 1-15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

抖音直播提醒大家：如在平台内，与他人发生“恶意八卦”类矛盾纠纷、或受到相关权益侵害，建议以理性、克制、合法、合规的方式对待处理，积极化解矛盾与纠纷，收集相关证据材料提交给平台，平台将进行核实并根据规则采取相应处置措施，避免以回怼、带节奏等方式回应。

抖音直播一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境，始终坚持平台治理的高标准、高要求，坚定不移地打击各类违法违规行为、账号及内容。抖音直播将持续进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等不良价值观内容的严格治理，对于违规情节严重、造成恶劣社会影响的，平台将视情节严重程度和违规次数给予永久封禁账号或清退的处罚。

欢迎广大用户一起参与监督，如发现平台上的相关违规内容及账号，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱：[email protected] ，我们将及时跟进处理。对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

抖音安全中心

11 月 22 日