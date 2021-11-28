2199 元，华为首款搭载鸿蒙 HarmonyOS 的商用打印机 PixLab B5 开启预售

IT之家 11 月 28 日消息，华为激光多功能打印机 PixLab B5 已开启预售，预售价 2199 元。

华为激光多功能打印机 PixLab B5 是其首款搭载鸿蒙 HarmonyOS 的商用打印机，在待配网状态下，靠近的设备能自动弹窗，一键就能连接，进度全程可视。

华为 PixLab B5 支持 USB、有线局域网、Wi-Fi 等有线无线连接方式，因地制宜，同时兼容手机、平板和电脑多种设备连接打印机，轻松应对各种办公场景。

打印速度方面，华为 PixLab B5 单面打印速度达 30 页/分钟，一页打印最快只需 2 秒，加急文件能马上完成打印，同时支持双面打印，纸张自动翻面。

此外，华为 PixLab B5 支持身份证智能复印，可自动校正证件的位置、角度。即使身份证随意摆放，复印件上依然排版整齐。

华为 PixLab B5 搭载鸿蒙 HarmonyOS，手机上打开的图片、网页或 WPS 文档，只需轻碰打印机 HuaweiShare 感应区，即可进行打印。

华为 PixLab B5 也支持远程打印，在手机打开的图片和文档中点击“分享”，通过云打印入口，身处异地也能给公司同事打印紧急文件。打印机配合 WPS 文档解析引擎，能识别丰富文档格式，完整打印无乱码。

IT之家了解到，华为 PixLab B5 采用鼓粉分离结构，粉盒可单独替换，打印更实惠。大容量 X-15000BZ 硒鼓，单个就能支持 15000 页印量，搭配 1500 页印量的 F-1500BZ 粉盒，尽享办公无忧畅打。

华为 PixLab B5 采用抽屉式的粉盒设计，一拉一推，两步轻松完成换粉，全程无需接触硒鼓。

华为激光多功能打印机 PixLab B5 已开启预售，预售价 2199 元。