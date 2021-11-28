“炼丹师”可以考证了，国家发布人工智能训练师 5 级职业标准

现在，训练 AI 模型也是一个可以考证的事情了。

从数据标注到智能系统设计，所有与 AI 训练有关的职业，都可以被称为“人工智能训练师”。

这份正式发布的文件名叫《人工智能训练师国家职业技能标准》，里面的训练师等级从低到高一共分为 5 级：

五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

AI 大牛李沐则给了这些炼丹师们一个“更灵活”的称呼（手动狗头）：

对应炼丹师的练气、筑基、金丹、元婴、化神

也有网友看到名字玩起了梗：

那么，“人工智能训练师”究竟是什么，这又究竟是一份什么样的标准？

什么样的标准？

2020 年 2 月，“人工智能训练师”正式成为新职业并纳入国家职业分类目录，包含数据标注员、人工智能算法测试员两个工种。

现在，“人工智能训练师”对应的标准出台。

这份《人工智能训练师国家职业技能标准》，由国家人社部职业技能鉴定中心、浙江省人社厅指导，阿里巴巴集团牵头，浙江省技能人才评价管理服务中心、科大讯飞股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司等十余家单位主要起草。

那么，究竟什么是国家职业技能标准？

国家职业技能标准是在职业分类的基础上，根据职业活动内容，对从业人员的理论知识和技能要求提出的综合性水平规定。它是开展职业教育培训和人才技能鉴定评价的基本依据。

简单来说，就是开展职业培训、考核劳动者就业上岗晋级、确定劳动者工资水平、调整人力资源的依据。

也对应着具体的资格证书：

根据《中华人民共和国劳动法》第六十九条规定，“国家确定职业分类，对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度”。

至于资格证书具体有什么用？

拥有国家二级、国家一级职业资格证书，可申请成立大师工作室，享受政府经费补助。

拥有国家二级、国家一级职业资格证书，可申请经济保障适用房（廉租房等）。

拥有国家二级、国家一级职业资格证书，当该工种被地方政府列入紧缺职业工种的时候，可以领取每月政府高技能人才补助，连续领取三年。

拥有国家二级、国家一级职业资格证书，可申请高技能人才政府补贴。

拥有国家二级、国家一级职业资格证书，可优先落户。

简单来说，就是优先落户，能申请补贴等等。

来看看一到五级的“人工智能训练师”分别需要掌握什么技能。

一到五级分别掌握什么技能？

从标准给出的权重表来看，从五级到一级，需要掌握的技能点并不一样。

对于五级初级工和四级中级工来说，重点需要掌握的是数据标注、智能系统运维等操作，而且对于基础知识的要求比较高：

对于二级技术和一级高级技师来说，掌握智能系统设计的理论知识要求是最高的。

那么，这里的数据标注、智能系统运维和智能系统设计，究竟对应着什么样的技能点？

根据标准规定，五级初级工需要重点掌握的数据标注能力，主要包括原始数据清洗和数据分类等工作。

而四级中级工需要重点掌握的智能系统运维能力，则主要包括针对系统的维护、优化工作：

至于一级高级技师需要重点掌握的智能系统设计，则已经上升到了产品应用的问题，也就是如何将模型落地到一个具体的场景中：

当然，从五级到一级，还有一个循序渐进的过程，越往前越需要时间沉淀，也就是一定的工作经历。

例如二级技师可以选择从三级升上来，也可以通过毕业，但无一例外需要工作经历：

至于一级技师，则必须取得二级证书后，再工作 4 年以上：

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作 4 年（含）以上。

从标准中来看，这些称呼也是需要通过考证获得的。

先别急着考证

值得注意的是，网上并非所有“人工智能训练师”的证书都会被认可。

自从去年“人工智能训练师”成为新职业后，网上出现了不少奇怪的考证机构，费用都不低……

▲ 网上某些“人工智能训练师”招生简章

如果看到网上推荐你考“人工智能训练师”的证，先到人社部官网查查（地址在文末），看看它是否来自人社部，以及是否有机构认定：

但回过头来说，单从标准中，我们大概也能判断自己能达到什么级别的“人工智能训练师”了。

你达到一级“人工智能训练师”的标准了吗？

《人工智能训练师国家职业技能标准》完整版：

http://www.mohrss.gov.cn/wap/zc/zqyj/202106/W020210617509883457681.pdf

人社部资格证查询入口：

http://zscx.osta.org.cn/