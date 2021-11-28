追赶 SpaceX：日本启动可重复使用火箭项目，与近 30 家公司和机构合作

IT之家 11 月 28 日消息，据日经新闻报道，日本国家航天局将与近 30 家日本公司和机构合作，开发可重复使用的火箭，目标是将发射成本降低到目前水平的四分之一以下。

三菱重工和全日空控股被纳入日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的这个项目中，该项目旨在到 2030 年实现可重复使用火箭的首发。此举旨在将成本竞争力提高到全球市场领导者 SpaceX 的水平，后者是一家特斯拉首席执行官埃隆・马斯克运营的公司。

日本的主要火箭，如 H-IIA 和 Epsilon，在设计上不能在发射后进行回收。如果火箭的一部分可以被重新利用，发射成本就会大幅下降，来自海外的卫星发射订单也会增加。

SpaceX 在开发可重复使用的火箭方面处于领先地位。该公司的火箭发射成本估计约为 60 亿日元（约 3.37 亿元人民币），而 H-IIA 火箭的成本约为 100 亿日元（约 5.61 亿元人民币）。截至 2018 年，SpaceX 在全球商业卫星发射市场的份额约为 60%。

负责监管 JAXA 的日本文部科学省表示，发射卫星的可重复使用火箭对开发下一代系统至关重要。

JAXA 预计将与大约 30 家公司和组织签署联合研究合同。三菱重工与物流公司 NYK Line 合作，将研究使用无人机和船舶的检索方法。全日空公司将进行研究，应用其在飞机操作和维护方面的专业知识。NIPPI 公司和帝人公司的子公司 GH Craft 将开发一种用于降落的齿轮系统。

名古屋大学将开发一种抗震锂离子电池。日本佳能营销公司的子公司佳能 IT 解决方案公司将使用混合现实技术来简化其制造流程。千叶技术研究所将研究低成本的小型电泵，而金泽技术研究所将研究复合材料。

JAXA 和合作伙伴计划在 2026 年前开发出一个原型，并在四年后进行首次发射测试。通过建立可重复使用的技术和增加发射次数，他们希望到 2040 年代初将成本降低到约 5 亿日元（约 2805 万元人民币）。

根据美国研究公司 Northern Sky Research 的数据，2020 年至 2030 年期间，全球将有超过 24,800 颗卫星被发射。包括制造和发射卫星的市场可能每年增长约 9%，到 2030 年将超过 5670 亿美元。

IT之家了解到，JAXA 一直在参与可重复使用技术的开发。小型 RV-X 火箭的飞行测试计划在 3 月前进行，而与欧洲合作的更接近实用阶段的 CALLISTO 火箭的飞行测试计划在 2024 财年进行。