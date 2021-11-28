亚洲最大海上枢纽互通工程全面开工建设，预计将于 2023 年建成通车

IT之家 11 月 28 日消息，据新华社，中国铁建股份有限公司透露，由浙江交通投资集团、中铁十五局集团等投资建设的亚洲最大海上枢纽互通工程 —— 杭甬（杭州至宁波）高速公路复线宁波段一期滨海枢纽互通工程 27 日全面开工建设。

据称，该项目目前 720 根高架桥海底桩基已全部浇筑完成，正开始桥梁生产和桥墩、承台建设，预计 2023 年通车运营，每年车流量将达 7300 万辆。它为我国乃至世界上在复杂地质条件下，海上修建大型交通枢纽工程提供了宝贵经验。

官方介绍称，该工程不但要面临地质问题还需要跨越输油管道、排污管道、通讯光缆等十余条重要海底管线，施工难度极大、安全风险高。为此，施工人员充分借鉴国内外海下桩基先进施工经验，集中力量进行科技攻关。

根据国家公路网规划，杭甬高速公路复线全长约 170 公里，预计将于 2023 年建成通车，在目前我省类似高速公路平均运行速度的基础上使车辆平均运行速度提升 20～30%，并开展预留提速技术指标研究，为未来突破 120 公里/小时设计速度预留土建技术指标。

此外，杭甬高速公路复线近期还将在服务区、收费管理站建设充电桩，为电动车提供充电服务，全面适应车辆电动化发展方向；未来还将结合无线充电技术，实现边通车边无线充电。

智能化方面。杭甬高速公路复线将通过智能化、容错设计，提高系统安全性，将事故危害程度降到最低，实现高速公路全天候安全快速通行，并在未来实现基于高精定位、车路协同、无人驾驶等综合接入系统，同时兼顾新技术、新材料的经济适用性，使超级高速公路的建设具有示范性和可复制性。

IT之家知悉，滨海枢纽互通工程是连接杭甬高速公路复线与甬舟高速公路的海上互通立交桥，由 1 条互通主线桥和 8 条匝道桥组成，主线总长 1550 米，匝道总长 6387 米，建成后将是亚洲最大的海上互通立交桥。

除此之外，杭州湾新区多项重大项目加快推进中，包括国内最长的跨海高铁 —— 沪嘉甬高铁、城际铁路等。