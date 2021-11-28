7-Zip 21.06 上线，时隔 33 个月再次发布正式版本

IT之家 11 月 28 日消息，7-Zip 是一款拥有极高压缩比的的开源压缩软件，支持 LZMA2 等 7 种开源算法，以及支持较广泛的压缩格式 .7z，体积不大（1.4MB）、功能完善，除了默认 UI 不符合国内审美外几乎没什么可挑剔的地方，堪称“小而美”。

7-Zip 大多数源代码都基于 GNU LGPL 许可协议下发布。AES 代码基于 BSD 许可下发布。unRAR 代码基于两种许可：GNU LGPL 和 unRAR 限制许可。而且用户可以在任何一台计算机上使用 7-Zip ，包括用在商业用途的计算机，就算不捐赠也不影响使用。

IT之家提醒，7-Zip 主要用在 Windows 平台上，不过 Unix-like 的操作系统如 Linux 与 FreeBSD 也有 7-zip 的移植版本 p7zip 可以使用。

7-Zip 支持众多的压缩/未压缩的文件格式，包含 ZIP、CAB、RAR、ARJ、Z、gzip、bzip2、LLHA、tar、cpio、RPM。从 4.42 版开始支持 CD/DVD 映像文件格式 ISO，但因为版权问题不再支持 ACE 格式。此外，从 7-Zip 9.14 测试版开始，7-Zip 也已支持开启和解压缩 VHD。

自该公司在 2019 年 2 月份发布上一个正式版本也就是 19.00 之后， 7-Zip 就再也没有发布正式版本，但好在测试版到一直更新。现有网友发现， 7-Zip 刚刚推出了 21.06 正式版本，支持简体中文，各位有需要的小伙伴可以尝试升级。

7-Zip 主要特征 使用了 LZMA 与 LZMA2 算法的 7z 格式 拥有极高的压缩比 支持格式： 压缩 / 解压缩：7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM

仅解压缩：ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR, Z 对于 ZIP 及 GZIP 格式，7-Zip 能提供比使用 PKZip 及 WinZip 高 2-10% 的压缩比 为 7z 与 ZIP 提供更完善的 AES-256 加密算法 7z 格式支持创建自释放压缩包 Windows 资源管理器集成 强大的的文件管理器 更给力的命令行版本 支持 FAR Manager 插件 支持 87 种语言