小米负责人在线“相册”专场：证件照功能将支持更多机型，视频优化已立项

IT之家 11 月 28 日消息，11 月 24 日，小米社区举办了负责人在线活动“相册”专场，相册产品经理猫老师、相册产品经理曲饼、研发工程师星辰之风、质量工程师 jiaquan 同学等几名负责人在线回答米粉关心的问题。

有用户询问，希望为更多手机带来“证件照”拍摄功能，官方表示之前小米出品的云服务证件照很受欢迎，用户反馈良好。未来计划将该功能覆盖更多机型。

有用户提出相册 App 播放视频功能出现故障，暂停后直接回到原来的地方。对此，小米表示，视频专项优化已经立项，在等待排期和开发中。这个问题会重点关注。还有用户反馈希望加入手势调节播放进度的功能，官方表示会在内部讨论。

关于私密相册的问题，相册产品负责人提示，在相册页第二个 Tab 下拉就能够出现。此外，私密相册未来不会上传到云端，更好地保证用户数据的安全。

IT之家了解到，目前相册 App 的搜索功能在关闭手机的智能服务后便无法使用。官方表示，后续将会把搜索做到本地。此外，关于隐私相册内部新建相册的功能，官方表示有在规划和评估。

此外，相册的“魔法换天”功能，有时会检测不到天空，这方面也会进行优化。关于相似照片中最优照片，小米也将优化算法，做到更好地识别。

小米负责人在线活动“相册”专场回顾：点击打开