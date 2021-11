中邮 Hi Nova 9 系列官宣将于 12 月 2 日发布：复刻华为 Nova9，消息称支持 5G

IT之家 11 月 29 日消息,今日 @Hinova 官微微博宣布,将于 12 月 2 日 19:08 举行 Hi nova 9 系列发布会,“一起探索未见”。

IT之家了解到,早在今年 8 月份,中邮通信设备有限公司开通“Hi Nova”官方微博账号,此后长时间没有发布过任何内容。Hi Nova 官方微博自 11 月 25 日起开始运营,连续三天分别发布“Hi,未来”、“Hi,世界”、“Hi,梦想”简单的内容,连起来就是“未来世界梦想”。

据悉,中邮旗下 Hi nova 推出的是华为智选新机,类似于鼎桥,新机命名为 Hi nova 9 和 Hi nova 9 Pro。

根据此前网上曝光的海报显示,Hi Nova 9 系列外观与华为 Nova 9 系列完全相同,正面采用双曲面瀑布屏设计,左上角双挖孔前置摄像头,背部采用磨砂玻璃盖板,配色与华为 Nova 9 Pro“普罗旺斯”高度相似。左上角椭圆形镜头模组,采用银色戒环设计。

此外,疑似 Hi Nova 9 系列的真机上手图片也已曝光,可以更清楚地看到影像模组排布,上方为一颗独立主摄镜头,下方三颗镜头成品字形排布方式,最下方为一颗单色温闪光灯。背部将华为 Nova 系列标志性品牌 Logo,换成了 Hi Nova。

IT之家了解到,目前官方还未公布 Hi Nova 9 系列的配置信息,但估计会跟华为 Nova 9 系列相同,华为 Nova 9 Pro 正面配备 6.72 英寸瀑布屏,支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率。前置双 3200 万像素自拍,成为目前业界最高规格的前置影像系统。后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素景深 + 200 万像素微距镜头,配合鸿蒙操作系统可以实现多景录像。

性能方面,华为 Nova 9 搭载骁龙 778G 4G 处理器,Hi Nova 9 系列应该支持 5G 网络,不妨期待一下。