中邮 Hi Nova 9 系列官宣将于 12 月 2 日发布：复刻华为 Nova9，消息称支持 5G

IT之家 11 月 29 日消息，今日 @Hinova 官微微博宣布，将于 12 月 2 日 19:08 举行 Hi nova 9 系列发布会，“一起探索未见”。

IT之家了解到，早在今年 8 月份，中邮通信设备有限公司开通“Hi Nova”官方微博账号，此后长时间没有发布过任何内容。Hi Nova 官方微博自 11 月 25 日起开始运营，连续三天分别发布“Hi，未来”、“Hi，世界”、“Hi，梦想”简单的内容，连起来就是“未来世界梦想”。

据悉，中邮旗下 Hi nova 推出的是华为智选新机，类似于鼎桥，新机命名为 Hi nova 9 和 Hi nova 9 Pro。

根据此前网上曝光的海报显示，Hi Nova 9 系列外观与华为 Nova 9 系列完全相同，正面采用双曲面瀑布屏设计，左上角双挖孔前置摄像头，背部采用磨砂玻璃盖板，配色与华为 Nova 9 Pro“普罗旺斯”高度相似。左上角椭圆形镜头模组，采用银色戒环设计。

此外，疑似 Hi Nova 9 系列的真机上手图片也已曝光，可以更清楚地看到影像模组排布，上方为一颗独立主摄镜头，下方三颗镜头成品字形排布方式，最下方为一颗单色温闪光灯。背部将华为 Nova 系列标志性品牌 Logo，换成了 Hi Nova。

IT之家了解到，目前官方还未公布 Hi Nova 9 系列的配置信息，但估计会跟华为 Nova 9 系列相同，华为 Nova 9 Pro 正面配备 6.72 英寸瀑布屏，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率。前置双 3200 万像素自拍，成为目前业界最高规格的前置影像系统。后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素景深 + 200 万像素微距镜头，配合鸿蒙操作系统可以实现多景录像。

性能方面，华为 Nova 9 搭载骁龙 778G 4G 处理器，Hi Nova 9 系列应该支持 5G 网络，不妨期待一下。