探访戒备森严的蓝色起源宇航员村：贝索斯飞天前睡在拖车里

北京时间 11 月 29 日消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 旗下航天公司蓝色起源在美国得州沙漠里有一处营地，这里就是供太空游客居住的宇航员村。

▲ 蓝色起源宇航员村

对于太空游客来说，在搭乘蓝色起源的火箭前往距离地面 62 英里 (约合 100 公里) 的太空前首先要在这个宇航员村生活一段时间，并且要睡在 Airstream 露营拖车里。

▲ 银色拖车

今年 10 月，前美国宇航局 (NASA) 工程师克里斯・博舒森 (Chris Boshuizen) 曾与《星际迷航》舰长扮演者威廉・夏特纳 (William Shatner) 以及另外两名乘客搭乘蓝色起源的“新谢泼德号”火箭前往太空。他表示，在火箭发射前的几天时间里，他就住在一个名为宇航员村的营地里。

曾担任夏特纳飞天助手的企业家唐・迪科斯坦佐 (Don DiCostanzo) 在此前采访中透露，宇航局村距离蓝色起源位于得州范霍恩的发射场大约 15 英里 (约合 24 公里)。

迪科斯坦佐称，营地位于一条很长的土路上，“戒备森严”。他就睡在附近的一个酒店房间里，费用由蓝色起源支付。博舒森是澳大利亚人，之前是 NASA 的一名工程师。他把这个乡下宇航员村称之为一个“完美的小露营地”。

蓝色起源会为每位宇航员发放一辆银色的 Airstream 露营拖车，这辆拖车就是宇航员在火箭发射前睡觉的地方。博舒森称，拖车的内饰在重新装潢后更像是一个酒店，而不是露营车。

“它不像五星级之类的酒店，”博舒森表示，这辆拖车让他想起了阿波罗时代，“不同的房间里到处都是历史文物，所以你真的会觉得自己身处一个与过去和未来有某种联系的地方。”

今年 7 月，贝索斯和其他乘客完成了蓝色起源的首次载人飞行。在火箭发射前，他就住在宇航员村里。蓝色起源将于 12 月 9 日启动年内第三次载人飞行，首次搭载 6 名宇航员，包括《早安美国》主持人迈克尔・斯特拉恩 (Michael Strahan)、美国宇航员艾伦・谢泼德 (Alan Shepard) 的女儿劳拉・谢泼德・丘奇利 (Laura Shepard Churchle) 和其他四名付费客户。他们将成为下一批住在拖车里的太空游客。

▲ 宇航员村里的酒吧

宇航员村还有自己的餐厅和酒吧。宇航员村的中间是一个被许多椅子包围的火坑，这里被视为工作人员和客人的会议区域。

“我们在那里闲逛、聊天、下午结束训练后喝一杯。这是增进感情的好机会，”博舒森称，“它的设计理念是增进宇航员之间的联系，为客人和工作人员牵线搭桥。”