国家顶级节点（武汉）里程碑成果发布，累计标识注册量 58.54 亿

IT之家 11 月 29 日消息，据中国信通院消息，2021 年 11 月 21 日，2021 中国 5G + 工业互联网大会“工业互联网标识”专题会议暨中国工业互联网标识大会（武汉）召开，发布了工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）里程碑成果。

通过三年深耕，国家顶级节点（武汉）取得了阶段性里程碑成果：

一是服务能力大幅攀升，实现了从量到质的突破。国家顶级节点（武汉）累计标识注册量 58.54 亿，接入二级节点 23 个，接入企业 2300 余家，同比翻倍增长，武汉市标识注册量位居全国前列；

二是战略优势不断强化，开创了两大历史性首发。全国首个“星火・链网”超级节点在武汉率先上线，中部首个骨干节点在汉阳启动建设；