国家顶级节点（武汉）里程碑成果发布，累计标识注册量 58.54 亿

IT之家 11 月 29 日消息，据中国信通院消息，2021 年 11 月 21 日，2021 中国 5G + 工业互联网大会“工业互联网标识”专题会议暨中国工业互联网标识大会（武汉）召开，发布了工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）里程碑成果。
通过三年深耕，国家顶级节点（武汉）取得了阶段性里程碑成果：
一是服务能力大幅攀升，实现了从量到质的突破。国家顶级节点（武汉）累计标识注册量 58.54 亿，接入二级节点 23 个，接入企业 2300 余家，同比翻倍增长，武汉市标识注册量位居全国前列；
二是战略优势不断强化，开创了两大历史性首发。全国首个“星火・链网”超级节点在武汉率先上线，中部首个骨干节点在汉阳启动建设；
三是应用成效持续精进，发挥了核心产业价值。标识解析体系已覆盖湖北 5 大万亿产业集群，深度应用于汽车制造、电子信息等 10 大行业，已形成鄂、湘、赣、豫中部四省协同，共同推动工业互联网标识解析高质量发展。
IT之家了解到，下一步，国家顶级节点（武汉）及“星火・链网”超级节点（武汉）将进一步发挥网络重器的战略支点作用，支撑构筑数字九州通衢，持续拓展融合应用场景，推动制造业数字化智能化转型，全面推进 5G、工业互联网等数字技术的产业化、规模化应用，更好赋能实体经济、服务社会，为建设数字湖北作出新的更大贡献。