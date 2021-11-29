蔚来 Aspen 3.0.7 版本推送：新增电池充电预热功能

IT之家 11 月 29 日消息，据易车报道，蔚来于近日发布了 Aspen 3.0.7 版本的更新。11 月 28 日起，蔚来将通过 FOTA 分批对当前版本为 3.0.0 及以上的车辆进行推送。本次更新主要涉及冬季快充体验、辅助驾驶功能优化等。

IT之家附 Aspen 3.0.7 版本详细更新内容：

新增电池充电预热

随着冬季的来临，快充时长也随之增加，为了提升冬季快充体验，新版本增加了电池充电预热功能，在前往超充站途中，车辆会前置预热电池，节省快充时给电池升温的时间，提高快充效率。

需要提醒的是，开启电池充电预热功能会前置少量电耗，在开启该功能前需注意能耗并合理规划行程。

电池充电预热分为「低温充电预热」和「手动充电预热」两种方式，默认关闭，可以根据自己的使用习惯进入设置-我的-电池界面进行开启：

低温充电预热：发起导航去超充站时，车辆会根据当前电池温度、到达超充站的距离以及剩余续航里程等因素来综合判断，确保车辆能够到达超充站的前提下，在合适时机自动开启电池充电预热。（大家可以通过中控屏左上角电池预热图标查看当前电池是否处于预热状态）；

手动充电预热：在去往熟悉的超充站无需导航时，可以手动开启充电预热功能，电池将会立即开始预热，当然也可随时在手动充电预热中结束当前电池预热。（手动模式仅支持在电池温度低于 20℃时启动）。

辅助驾驶功能优化

Pilot 最高设定车速调整为 130km/h；

优化辅助驾驶注意力监测逻辑：

1. 优化方向盘脱手检测灵敏度及间隔；

2. 优化方向盘脱手报警取消操作，可通过轻扶方向盘或短按方向盘任意按键（非 Pilot 按键）取消报警。

优化 NOP 状态下车道推荐逻辑：

1. 车辆汇入主路后默认推荐左侧两车道，主动取消变道或主动向右换道后，将不再自动推荐左侧两车道；

2. 车辆在最左侧车道行驶时，将不再自动推荐车辆转换至中间车道。

其它体验优化及问题修复

新增紧急视频录制保持功能：行车记录仪关闭状态下，若遇紧急情况（AEB 触发或气囊弹出），将在本地存储该段紧急视频 (前 30 秒 + 后 60 秒，共计 90 秒）；

优化导航语音播报简洁模式，播报更加精简；

提升导航定位精度；

更新隐私介绍：根据国家五部委最新发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》要求，增加隐私介绍描述内容；

修复导航中偶发无法切换路线的问题；

修复导航状态下距离目的地剩余里程、剩余时间偶发跳变的问题；

修复组队出行过程中偶发导航卡顿的问题。