苹果在华公开“视力矫正头戴设备”相关专利，消息称明年将发布 AR 头显

IT之家 11 月 29 日消息，苹果将推出 AR 头显设备的消息此前已传得沸沸扬扬，也不断有爆料表明苹果正在布局该项目。

企查查 App 显示，近日，苹果公司在华公开“具有可移除透镜的显示和视力矫正系统”专利，公开日期为 2021 年 11 月 23 日。

专利说明书及摘要显示，不同用户可能具有不同的眼睛屈光异常，因此需要不同的矫正型透镜。本专利公开了一种显示和视力矫正系统，该显示和视力矫正系统包括头戴式显示单元、眼镜架和可移除透镜组件。

该头戴式显示单元被配为佩戴在用户的头部上并且包括用于向用户供图形内容的显示器。该眼镜框架被配置为佩戴在该用户的该头部上。该可移除透镜组件能够可移除地耦合到该头戴式显示单元和该眼镜框架。该可移除透镜组件包括矫正型透镜元件。

IT之家了解到，彭博社的记者马克古尔曼（Mark Gurman）在他最新一期的 Power On 时事通讯中写道，苹果公司计划在 2022 年推出一款 AR 头戴设备，但需要间隔一段比较长的时间才能正式上市。

据爆料，苹果公司的第一款头显将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片。该公司可能需要与全球各国有关部门就近视镜片进行合作，并与众多制造商合作开发双方此前均未曾出货的复杂技术。