芯动科技“风华 1 号”显卡正式发布：桌面/服务器两款，4K 重度渲染功耗仅 20W

IT之家 11 月 29 日消息，日前，芯动科技举行发布会，正式发布了首款国产高性能 4K 级显卡 GPU 芯片“风华 1 号”的性能参数。

据介绍，桌面端“风华 1 号”显卡为单芯片 A 卡，渲染能力达到 160GPixel/秒，FP32 浮点性能达到 5T FLOPS；显存带宽最高可达 304GB/s，显存容量最大可扩展至 16GB；支持持 PCIe4.0X16 接口，显示接口支持 HDMI2.1/DP1.4/VGA 等。性能方面，桌面 4K 重度渲染典型芯片功耗在 20W 左右，多路重度云渲染典型功耗在 50W 左右。

服务器端“风华 1 号”为双芯片 B 卡，在 A 卡基础上性能翻倍，渲染能力达到 320GPixel/秒，FP32 浮点性能达到 10T FLOPS，显存达到 32GB。

芯动科技在发布会现场进行了“风华 1 号”A 卡的渲染演示，称“风华 1 号”在国产 CPU 和操作系统桌面上办公上网、CAD 设计、图形工作站、EDA 设计、GIS 实景地图、重度游戏 benchmark、OpenGL4.0 Heaven、Vulkan 框架下运行 Windows 游戏、多路云游戏等多种高清渲染场景下有流畅的表现。

官方表示，“风华 1 号”发布会上出现了一个特别的插曲，一位“不速之客”在会场里趁机偷走一块展示的显卡，最后导致警方介入。

芯动科技表示，“风华 1 号”的诞生填补了国产 4K 级桌面显卡和服务器显卡两大空白，支持国产新基建 5G 数据中心、桌面、元宇宙、云游戏、云桌面等千亿级产业。风华 1 号仅仅是个开始，风华 2 号和 3 号已经在路上了。