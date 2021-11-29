realme 首款高端旗舰：真我 GT2 Pro 官宣，搭载骁龙 8 Gen 1 跑分出炉

IT之家 11 月 29 日消息，经过多次爆料，realme 正式宣布了旗下首款高端旗舰手机 —— 真我 GT2 Pro。

realme 创始人、CEO 李炳忠宣布将推出 realme 首款高端旗舰：真我 GT2 Pro，该机拥有更强的性能、更好的设计、更极致的影像体验。

此外，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起表示，真我 GT2 Pro 为三年磨一“舰”，是 realme 史上最高规格的旗舰产品。

IT之家此前报道，爆料显示，该机将于明年第一季度亮相，将搭载骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器，配备 12GB+256GB 存储空间；采用 6.51 英寸 Super OLED 屏幕，分辨率 FHD+，比例 20：9，像素密度 401ppi，支持高刷新率，屏下指纹识别。在摄像方面，手机搭载前置 32MP 摄像头，后置三摄分别是 108MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 镜头；内置电池容量 5000mAh；搭载 realme UI 3.0 系统。

数码博主 @数码闲聊站 此前晒出了首个骁龙 8 Gen1 的联网跑分，设备型号为 realme RMX3300，该博主称应该是即将发布的 realme GT2 Pro，跑分成绩为 1025215 分。