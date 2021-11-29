微软 VS Code 新对手？JetBrains 发布全新轻量编辑器 Fleet，号称“下一代 IDE”

IT之家 11 月 29 日消息，JetBrains 在官方博客宣布，推出一款有点不一样的轻量级编辑器 Fleet，并称其为“下一代 IDE”。

据介绍，当用户第一次启动 Fleet 时，它会作为一个功能齐全的编辑器启动，具有语法高亮显示、简单的代码补全以及用户对一个编辑器期待的所有功能。

Fleet 还是一个功能齐全的 IDE，具有智能补全、重构、导航、调试以及 IDE 中一直存在的所有功能。更重要的是，点击一键即可使用所有这些功能。

Fleet 是适用于多语言的

开发者通常在不同的项目中会使用到不同的技术，有时在单个项目中也会使用不同的技术。有了 Fleet，用户不再需要打开不同的 IDE 来获得特定技术所需的功能。

Fleet 是分布式的

Fleet 是从头开始构建的，以满足那些不一定在本地项目上工作的开发者的需求。因为 Fleet 有一个分布式架构，无论项目是在本地、在容器中，还是在千里之外的国家，都没有关系。Fleet 使用虚拟文件系统，用户可以使用 Fleet 在本地和远程以相同的方式处理项目。

Fleet 架构是分布式和前端、后端、工作区服务器和文件系统观察程序。 这使得 Fleet 本身可以以分布式方式运行，例如，允许在远程机器上运行分析和其他操作的场景。

Space 中的 Fleet

JetBrains Space 添加了编排支持，可从源仓库轻松启动远程服务器实例，支持使用 Dockerfile 进行自定义。

Fleet 是协作性的

Fleet 的构建连接了协作的思想。无论是本地还是远程，用户可以轻松进行项目协作。它能够同时处理相同或不同的文件、运行测试、访问终端以及执行协作 IDE 所期望的其他功能。

JetBrains 表示，他们将在开发工具方面，尤其是 IDE 开发，20 年的知识和经验应用于开发 Fleet。不仅如此，它还融合了当下的技术。事实上，用户在 Fleet 中看到的所有智能技术都使用 IntelliJ 代码处理引擎作为后端。

Fleet 的目标是为了满足那些可能只需要一个编辑器，但也同时需要 IDE 中的强大功能的场景，想要使用单一工具而非多个专用工具的用户提供不同的体验。当然，Fleet 也可以针对现有的 IDE 在分布式开发时可能无法满足的特定场景。此外，非常重要的一点是 Fleet 不会替换现有工具，而是添加了更多选项。与往常一样，JetBrains 将继续投资于所有的 IDE，而 Fleet 也会继续利用这些进展。

IT之家了解到，Fleet 仍处于起步阶段，用户可以访问早期版本的 Fleet，请填写申请表加入 Fleet Explorer 计划。