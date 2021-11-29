【视频】IT 黑板报第 27 期：工信部对腾讯出手，网友教米哈游“做事”

Hi，我是水水。突然看到IT之家的黑板报，各位是不是 DNA 动了？这次是年更节目的回归哦。虽然是试做，但还是希望看到各位观众老爷的三连！话不多说，视频放上：

本期IT之家黑板报新闻热点：

1、工信部对腾讯旗下所有 App 出手，一对一优化用户体验；

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