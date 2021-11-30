卸任 Twitter CEO，杰克・多西工作历程回顾

北京时间 11 月 30 日消息，杰克・多西（Jack Dorsey）正式从 Twitter CEO 职位上退下，2006 年多西与他人合作创建了 Twitter。

金融科技公司 Square 也由多西掌管，Square 首席技术官帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）将会成为接班人。

让我们来回顾一下多西走过的路吧：

——2006 年：发布 Twitter 平台第一条消息。

——2008 年：董事会罢免多西，联合创始人埃文・威廉姆斯（Evan Williams）成为 CEO，多西担任董事长。

——2013 年：Twitter 上市，估值 310 亿美元。

——2015 年：迪克・科斯托洛（Dick Costolo）下台之后多西再次成为 Twitter CEO。

——2017 年：一位 Twitter 工作人员在工作的最后一天停用前总统账户，11 分钟后恢复。

——2018 年：Twitter 将推文字符限制由 140 个增加到 280 个。

——2020 年：对冲基金 Elliott Management 要求公司重组，想让多西辞去 CEO。

——2021 年：国会暴动事件后，Twitter 永久封杀前总统账户。

——2021 年：今年 2 月 Twitter 公布发展计划，要求在 2023 年之前年营收至少达到 75 亿美元，可盈利日活跃用户（也就是看到广告的用户）达到 3.15 亿。

——2021 年：3 月，Twitter 将他的第一条推文以 NEF 出售，价格超过 290 万美元。

——2021 年：7 月，前总统起诉 Twitter、Facebook、谷歌以及它们的 CEO。

——2021 年：截止 9 月 30 日，Twitter 有可盈利日活跃用户 2.11 亿。

——2021 年：根据《福布斯》的统计，截止 11 月 29 日多西拥有净资产 118 亿美元。