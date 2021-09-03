Twitter 推出“超级关注”作者付费内容，却面临苹果 App Store 内购数量限制

北京时间 9 月 3 日早间消息，据报道，日前，美国社交网络推特（Twitter）推出了一个名为“超级关注”的新功能，可以让创作者提供付费订阅内容。对于推特用户来说，这意味着过去的免费内容将逐步画上句号，推特平台将开始一条朝着内容付费订阅平台 Patreon 转型的道路，但转型道路却和苹果 App Store 存在一些摩擦。

推特支持平台作者，让他们通过付费内容获得收益，这本身并不是坏事。不过，移动互联网专家 Jane Manchun Wong 本周四发现了一个技术问题，即推特“超级关注”功能在苹果 iOS 平台上运作的方式有些不寻常，即“超级关注”的每一次订阅行为，都算是苹果应用商店中单独一次应用内购买。

目前在苹果 iOS 设备或者互联网上，消费者可以在应用商店中看到上述的消费记录。推特目前列出了 10 个创作者内容订阅产品，每个产品对应着某个作者的“超级关注”功能。上述专家表示，推特之所以只显示 10 个订阅产品，是因为苹果应用商店目前只能显示某个移动软件的 10 个应用内购买记录。

数据显示，这些推特超级关注产品的价格从 2.99 美元到 9.99 美元不等，其中 9.99 美元的订阅产品来自于创作者“itsAllrisky”。

美国科技媒体指出，推特在苹果平台上运作超级关注可能会遇到问题，因为针对每一个开发者账号，苹果仅仅只允许提供最多 1000 个应用内购买产品目录。

推特对于推出超级关注功能的账号提出了一些条件，比如至少拥有一万名粉丝，不过随着更多用户使用这一功能，推特在苹果应用商店将面临问题，需要指出的是，推特平台还准备推出其他的应用内购买付费功能，比如“Ticketed Spaces”和“Twitter Blue”。

其他的移动互联网应用，包括游戏直播服务平台 Twitch，他们寻找了一些变通方法，绕过苹果应用商店的应用内购买产品数量限制，比如他们销售某种“会员订阅服务券”，消费者可以重复购买提供内内容创作者。

面对苹果这一限制，推特是否会对超级关注功能进行修改，尚不得而知。

不过，推特超级关注功能是否会受到苹果应用内购买数量限制的影响，最终取决于一个因素，那就是超级关注功能是否能够获得用户的热捧。

一直以来，推特在尝试各种新功能和新服务，但是一些尝试动作没有黏住用户，甚至根本没有价值。比如过去，推特曾经推出一个名为“Fleets”的新功能，相当于其他移动社交平台的内容分享包“故事”，用户发布内容之后 24 小时将会自动消失，但是这一功能没有获得消费者的认可，在推出不到一年之后就被推特“枪毙”了。