多西辞任 Twitter CEO，“继承者”Parag Agrawal 是什么来头：毕业于斯坦福，曾任职微软、雅虎

北京时间 11 月 30 日早间消息，据报道，Twitter 周一提拔公司技术主管帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）接替杰克・多西（Jack Dorsey），出任 CEO。

在此之前，苹果、亚马逊和 Alphabet 也都提拔了内部高管担任 CEO。

以下是关于阿格拉瓦尔的一些资料：

任职 10 年

阿格拉瓦尔最初加入 Twitter 时担任软件工程师，他已经在该公司任职超过 10 年。2017 年被任命为 CTO。

他负责 Twitter 的技术战略，并改进软件开发进度，同时推动整个公司加强机器学习技术的进步。

“蓝天项目”

2019 年 12 月以来，阿格拉瓦尔一直都在从事“蓝天项目”（Project Bluesky），这是一个由独立开源架构师、工程师和设计师组成的团队，意在打击 Twitter 上的网络欺凌和误导性信息。

多西曾经表示，蓝天项目有意开发一种新的去中心化技术，他们希望 Twitter 和其他公司都能成为蓝天项目的客户，基于这一标准重新构建自己的平台。

曾任职微软、雅虎

阿格拉瓦尔在加盟 Twitter 之前，曾经任职于微软、雅虎和 AT&T 实验室。

毕业于斯坦福

阿格拉瓦尔拥有斯坦福大学计算机科学博士学位，本科则就读于印度理工学院。