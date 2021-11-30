“蔚小理”三季报解读：都是“花钱”卖车，三家谁更阔绰

11 月 30 日上午消息，随着理想汽车发布 Q3 财报，中国最受关注的三家造车新势力，再次上演“比拼大对决”。

Q3，三家造车新势力依然处于亏损中。在营收上，蔚来、小鹏汽车和理想汽车分别为 98.1 亿元、57.2 亿元和 77.8 亿元。亏损分别为 8.4 亿元、15.9 亿元和 0.215 亿元。

蔚来和理想汽车都实现了减亏，唯独小鹏汽车亏损在持续扩大。这主要是归咎于小鹏汽车在销售费用上的快速增长以及较低的毛利率。财报显示，第三季度小鹏汽车的汽车销售毛利率和综合毛利率分别仅为 13.6% 和 14.4%。

比较之下，蔚来分别是 18% 和 20.3%，理想汽车则为 21.1% 和 23.3%，处于三家造车新势力中的最优水平。

Q3，小鹏汽车的费用超过 28 亿元，其中研发支出为 12.64 亿元，销售与市场费用为 15.38 亿元。销售与市场费用超过研发费用，已经是造车新势力的常态。比较之下蔚来的研发费用为 11.9 亿元，销售及管理费用达到 18.2 亿元。理想汽车的两项支出分别为 8.9 亿元和 10.2 亿元。

蔚来在第三季度可谓是花最多的钱，交付最少的车。与其他两家造车新势力不同，以用户运营起家，强调用户满意度的蔚来，对车主出手也最为阔绰。