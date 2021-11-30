原厂汽车芯片库存 9 个月来首次上升，表明供应改善

截至 9 月底，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器的库存均有所上升，为今年以来首次出现增长，这表明汽车行业芯片供应正在改善。

据日经新闻报道，虽然需求依然旺盛，未来几个月前景仍不明朗，但库存的回升表明，部分由于芯片制造商增加了产量，迫使车企在过去的整个夏季停产的供应限制正在缓解。

芯片制造商的销售额从 2020 年第四季度开始激增，但库存增长滞后。由于产量难以跟上车企的需求，库存水平在之后的几个季度恶化。

情况在今年第三季度开始好转。这五家芯片制造商的总库存较上年同期增长 0.7%，是三个季度以来的首次增长。其中四家公司的库存有所增加。

芯片制造商及其客户都表示，2021 年第三季度标志着一个转折点。台积电 CEO 魏哲家在 7 月表示，从该季度开始，汽车芯片的供应短缺有望大大缓解。

德国大陆集团是全球最大的汽车零部件供应商之一，该公司在最近的财报电话会议上表示，“我们相信半导体短缺最严重的时期已经过去。”

但是进一步短缺的风险并没有完全消失。由于车企计划弥补第三季度的减产，对汽车芯片的需求量仍维持高档。瑞萨汽车解决方案业务总经理 Takeshi Kataoka 说，汽车公司的库存处于历史低点。

整个供应链的芯片库存需要更多时间才能恢复。恩智浦 CFO Bill Betz 在公司最近的财报电话会议上表示:“我们仍然认为，我们需要多个季度才能重建现有库存，并将库存引导至我们的长期目标水平。”

另据研究公司 Omdia 的半导体行业分析师 Akira Minamikawa 预测，汽车芯片短缺的局面要到 2022 年春天才能结束。