三星发布车用芯片 Exynos Auto T5123：可提供 5G SA/NSA 网络连接，速度可达 5.1Gbps

IT之家 11 月 30 日消息，今日，三星半导体宣布推出了 3 款车用芯片方案，包括用于车载 5G 连接的 Exynos Auto T5123，ASIL-B 安全等级用于智能座舱系统的 Exynos Auto V7 及其配套的电源管理芯片（PMIC）S2VPS01。

其中，Exynos Auto T5123 为三星半导体首款车用 5G 连接解决方案，是一个满足 3GPP Release 15 标准的信息远传控制单元，专为新一代的网联汽车提供 5G SA/NSA 网络连接。通过 T5123 提供的 5.1Gbps 的 5G 网络连接，驾驶员可以实时获取重要的行车信息，乘客也可以在旅途使用在线高清流媒体或者视频通话服务。

高速 5G 网络数据由 Exynos Auto T5123 的 2 个 Cortex-A55 CPU 内核处理后，通过 PCIe 接口提供给行车电脑。T5123 使用高性能低功耗的 LPDDR4x 内存，为高速信息处理提供必要带宽。芯片内集成了全球导航卫星系统（GNSS）可以减少外部 IC 的使用，并缩短产品开发周期。

IT之家了解到，目前，Exynos Auto T5123 已实现量产，并提供基于 5G 的车辆通信服务。

Exynos Auto V7

—— 用于中高端汽车车载信息娱乐系统（IVI）的处理器

Exynos Auto V7 是三星半导体最新发布的用于车载信息娱乐系统的处理器。集成了 8 个 1.5GHz 的 Arm Cortex-A76 CPU 内核和 11 个 Arm Mali G76 GPU 内核。GPU 物理分割为大小共 2 个物理独立的分组，大组有 8 个核心，小组有 3 个核心。

V7 配备了一个 NPU 以提供智能化服务。NPU 可以处理视觉识别和语音识别，以实现车载虚拟助理（Virtual assistance）必须的人脸、语音或手势等行为。

Exynos Auto V7 可以同时驱动 4 个显示屏以及处理 12 个摄像头视频输入。V7 的成像系统支持图像传感器坏点补偿、图像动态范围压缩、几何失真纠正等功能。它还配备了 3 个 HiFi4 音频处理器，最高可支持 32 GB 的 LPDDR4x 内存容量以及提供高达 68.3Gbps 的带宽。

V7 还内置了随机一次性密码（OTP）生成硬件和物理不可克隆功能（PUF）提供硬件级别的密钥。为满足车规级别的功能安全要求，V7 内建安全岛机制实时监测系统运行，并通过故障管理单元（FMU），检测和管理故障以保证系统运行于安全状态。

目前，Exynos Auto V7 已投入量产，并作为 LG 电子的 VS（车辆部件解决方案）部门设计的下一代车载信息娱乐系统的中心，应用于大众汽车的 ICAS 3.1 智能座舱平台。

S2VPS01

——Exynos Auto V 系列配套的 ASIL-B 认证电源管理芯片

S2VPS01 是专门为 Exynos Auto V9/V7 设计开发的电源管理芯片。它是三星半导体在 2019 年获得的 ISO 26262 功能安全流程认证后打造的三星半导体首个汽车电源芯片方案，并于 2021 年取得 ASIL-B 认证。

三星表示，S2VPS01 电源管理芯片对主芯片的供电进行调节和校正，从而使车载信息娱乐系统的性能可靠且稳定。它由三相/双相降压转换器组成，并在封装内集成了低压差稳压器（LDO）和实时时钟（RTC）功能，还集成了诸多保护功能，如过压保护（OVP）、欠压保护（UVP）、短路保护（SCP）、过流保护（OCP）、热关断（TSD）、时钟监控以及包括 ABIST 和 LBIST 在内的内建自测检查。