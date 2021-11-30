中邮 Hi nova 9 真机上手：复刻华为 nova 9，12 月 2 日发布

IT之家 11 月 30 日消息，中邮通信设备有限公司旗下 Hinova 昨天已经宣布，将于 12 月 2 日 19:08 举行 Hi nova 9 系列发布会，根据此前的爆料，该机是与华为合作的产物，华为仅仅负责代工和售后服务，该机将在外观和配置上跟华为 nova 9 系列非常相似。

今天数码博主 @魔法科技君 晒出了 Hi nova 9 真机上手视频，从视频来看，该机外观设计与华为 nova 9 系列基本一致，仅有背面的 Logo 不同，换成了 Hi nova。

根据此前网上曝光的海报显示，Hi Nova 9 系列外观与华为 Nova 9 系列完全相同，正面采用双曲面瀑布屏设计，左上角双挖孔前置摄像头，背部采用磨砂玻璃盖板，配色与华为 Nova 9 Pro“普罗旺斯”高度相似。左上角椭圆形镜头模组，采用银色戒环设计。

IT之家了解到，目前官方还未公布 Hi Nova 9 系列的配置信息，但估计会跟华为 Nova 9 系列相同，华为 Nova 9 Pro 正面配备 6.72 英寸瀑布屏，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率。前置双 3200 万像素自拍，成为目前业界最高规格的前置影像系统。后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素景深 + 200 万像素微距镜头，配合鸿蒙操作系统可以实现多景录像。

性能方面，华为 Nova 9 搭载骁龙 778G 4G 处理器，而 Hi Nova 9 系列应该支持 5G 网络，不妨期待一下。