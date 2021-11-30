维信诺高画质 OLED 技术亮相，四项大突破

11 月 28 日，2021 维信诺创新大会在昆山举行。在大会上，维信诺产品工程中心总经理助理张小宝表示，通过全新的像素排布，以及清晰度、色彩表现、均一度等方面的创新，维信诺 OLED 显示画质得到了全面提高。

首先是像素排布方面，受 RGB 寿命不一致影响，像素排布成为衡量 OLED 画质的核心因素之一。全球 OLED 厂商都在通过不断优化像素排布使 OLED 更接近 Real RGB 的显示效果。经过长期探索，持续创新，维信诺研发出具有自主知识产权的像素排布整体解决方案，可根据客户需求，提供像素排布、TFT 和 SPR 算法整体解决方案并快速导入量产。

经过多次升级迭代，维信诺 InV-Tripod 像素排布解决方案达到新的高度，拥有 82% 视觉等效 Real RGB 的显示效果，是目前业内最高水平的视觉像素密度效果，较其他像素排布显示效果更细腻、更锐利、更均匀。

而后是清晰度上，众所周知，刷新率越高，画面显示效果越清晰，给人更加愉悦的视觉体验。OLED 高刷新率优势明显，一直引领高刷新率屏最新趋势。维信诺是 OLED 刷新率屏引领者，先后全球推发 90Hz、144Hz、165Hz OLED 屏幕，不断刷新行业最新记录。

影响屏幕刷新率的关键因素是 TFT 电容充电时间，而 165Hz 屏幕的电容充电时间与 FHD+120Hz 屏幕相比减少约 18%，维信诺通过降低 Source 和 GIP 的 loading、提升 GIP 驱动能力等设计，实现了 AMOLED 全球最高的 165Hz 高刷新率。

与此同时，高刷新率 OLED 受首帧亮度不足的影响会使屏幕出现拖影的现象。维信诺通过 Over Drive 智能算法补偿，将首帧亮度提升到约 80%，缓解首帧亮度不足导致的拖影，为高刷新率场景下，进一步提升清晰度。

色彩表现也是高画质的重要因素，其中色彩一致性是衡量 OLED 屏幕优劣的重要指标之一。受 RGB 像素大小、寿命不一致的影响，OLED 很容易出现色偏现象。维信诺通过调节微腔共振结构、升级材料体系等技术创新，使色漂移轨迹管理在 CIE-1976 色坐标第二、三像限，30° 视角 JNCD 仅为 3.5，且曲线过渡平滑，3D 弯折区视觉显示色彩一致性好。

据悉，维信诺还可根据客户需求，定制色准曲线管理，并快速导入量产。

此外，亮度均一性对 OLED 来说也是一大挑战，且影响中高灰阶亮度均一性的因素，与低灰阶下亮度均一性的因素，机理并不完全相同。通常，中高灰阶时，屏幕下侧由于靠近电源一侧会偏亮，而远离电源的一侧会发生 IR Drop，因此偏暗。

通过调节 TFT 设计、驱动算法优化等，维信诺在 64/128/255 中高灰阶下，135 点亮度的均一度已从最低 80% 提升至最低 90%，代表低灰阶亮度均一度的≤JND2.2 占比，从约 50% 提升至约 99%。未来还将向 JND2.1 突破。亮度均一性的提升，也为未来维信诺拓展中尺寸 OLED 显示屏提供了扎实基础。

维信诺表示，技术创新的长远目标，是聚焦新兴显示产业，引领产业链协同创新，以技术开拓，支撑维信诺在新的战略方向上，形成最佳竞争地位。未来，维信诺将继续坚持以 AMOLED 主营业务为核心展开创新，拓展以 Micro-LED 为代表的前沿显示技术，积极布局感知交互技术。

维信诺还同步发布了一系列创新技术成果。维信诺产品工程中心总经理朱修剑介绍，AMOLED 市场将持续增长，柔性显示屏产品渗透率持续提高，中小尺寸智能手机将依然是市场的主攻方向，而柔性折叠设备将成为新的增长极；中尺寸显示屏开始向平板、笔电等产品拓展。

基于上述市场前景，维信诺的 OLED 产品仍然以技术创新和精益协同为主要驱动力。以屏下摄像为主要创新方向的全面屏，在传统手机形态上将屏占比拓展到 100% 极致；折叠显示屏，基于柔性 AMOLED 的天生优越性，代表了 OLED 真正的生产力和差异化，将使手机终端突破形态局限，成为带来更广阔视界的载体。