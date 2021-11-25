业内消息称 OLED 显示驱动 IC 或将在 2022 年吃紧，进而影响智能手机出货量

业内消息人士称，OLED 显示驱动 IC (DDI) 供应可能在 2022 年吃紧，芯片短缺可能会影响智能手机的出货量。

据 Digitimes 报道，消息人士指出，联咏、奇景光电、敦泰、瑞鼎等中国台湾地区的 DDI 供应商都在加强 OLED DDI 的开发和生产，希望在 2022 年提高此类芯片的出货率，届时 OLED 屏幕有望在新智能手机中大量采用。

Digitimes Research 预计 2022 年全球手机 OLED 面板出货量将达到 7.13 亿片，但 OLED DDI 出货量仅为 6.50-6.6 亿片，明显供不应求。

另外，消息人士称，2022 年手机用 OLED DDI 的实际短缺情况将取决于终端手机的销售结果，但随着 OLED 智能手机的渗透率在未来几年稳步上升，预计长期短缺将扩大。

据了解，目前 OLED DDI 大多采用 40nm 工艺在 12 英寸晶圆厂制造，芯片厂商都在积极寻求代工合作伙伴的产能支持。“联咏正在加强与联电和三星的合作，奇景光电、敦泰和瑞鼎也在争夺合作伙伴的更多代工产能，同时将 OLED DDI 芯片作为产能利用率的首要任务。”消息人士说道。

由于 12 英寸晶圆厂将在 2023 年上线许多额外的 28/22nm 产能，一些行业观察家认为，DDI 制造商可以从 40nm 转向 28/22nm 生产，以缓解 OLED DDI 供应紧张的情况。但也有人认为，许多其他应用将依赖新的产能，这将导致芯片制造商之间的激烈竞争。