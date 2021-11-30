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京东 12.12 电视影音 20 点提前抢：抢超级 5 折券、至高减 2000 元

2021/11/30 19:16:17 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 11 月 30 日消息，京东电视影音 12.12 狂欢晚八不熬夜，电视提前抢，11 月 30 日 - 12 月 5 日每晚 20 点抢电视影音超级五折券，即领即用，至高减 2000 元，每天 0 点限量抢 5 张，此外，还有满 1999 元减 100 元、满 3999 元减 200 元优惠券可领，点此前往

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