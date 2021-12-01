惠普预测芯片供应无法满足计算机设备生产需求

12 月 1 日消息，据彭博社报道，惠普公司给出的季度利润预测乏善可陈，原因是零部件短缺，难以满足对其计算机设备的需求，股价受此影响在尾盘下跌。

这家总部位于休斯顿的公司周二在一份声明中表示，在截至 1 月的三个月中，不包括某些项目的利润将为每股 42 美分至 50 美分。根据彭博汇编数据，分析师平均预测为 49 美分。

“供应仍然是一个问题，而且会在短期内出现，”首席执行官 Antonio Neri 在接受采访时表示，“需求在第四季度显着加速。”

与计算机行业的许多同行一样，HP 正试图通过说服客户支付订阅附加服务来减少对硬件销售的依赖，这提供了更稳定的收入来源。不过在短期内，该服务仍然依赖于一次性购买。该公司满足订单的交付能力一直受到全球零件短缺影响，尤其是半导体短缺的限制。对有限供应的竞争迫使价格上涨，挤压利润。

Neri 坚持认为，在 Covid-19 封锁后，人们更广泛地接受重返办公室和面对面学习，以及经济转变所创造的新技术，推动了计算机设备需求依然强劲。

HPE 在声明中表示，截至 10 月 31 日的财政年度的订单比上一年增加了 16%。Neri 驳斥了客户可能会重复订购的猜测。

第四财季，惠普收入增长 2% 至 73.5 亿美元。不包括某些项目的利润为每股 52 美分。分析师平均估计调整后每股收益为 48 美分，收入为 73.8 亿美元。

HP 最大的部门 Compute 的销售额增长了 1.1%，达到 32 亿美元。存储收入增长 3.5% 至 12.6 亿美元。销售用于连接和管理以前未连接设备的智能边缘部门上涨 3.7% 至 8.15 亿美元。