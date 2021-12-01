网易云音乐最终定价 205 港元，市值预估 426 亿港元

北京时间 12 月 1 日早间消息，网易云音乐公开发行最终定价为每股 205 港元，定价为推介区间中点。网易云音乐计划于 12 月 2 日在香港联合交易所挂牌上市，证券代码为“9899”。此次融资后，网易云音乐将募集资金共计 32.8 亿港元（折合人民币 26.9 亿元），发行市值 425.90 亿港元。

市场消息透露，网易云音乐国际配售反应理想，此前开售半天已获足额认购；同时吸引诸多不同类型基金的积极参与，包括全球长线基金、专注新经济领域的投资基金及对冲基金。5 月 26 日，网易云音乐向香港联合证券交易委员会递交上市申请，并于 11 月 16 日更新了聆讯后资料集。11 月 23 日，网易云音乐宣布启动香港首次公开发行，上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信（按英文字母顺序排序）。

招股书显示，网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司（Orbis）将担任基石投资人，总计认购 3.5 亿美元（约合 27.3 亿港元）。

按照每股 205 港元的发行价，通过此次 IPO，网易云音乐募资规模将达 32.8 亿港元（折合人民币 26.9 亿元），全球发售的所得款净额，在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后，将达到 31.2 亿港元（折合人民币 25.6 亿元）。招股书显示，网易云音乐计划将此次募集所得款项主要用于继续深耕音乐社区，丰富多元音乐内容，继续创新并提高技术能力；以及用于甄选合并、收购及战略投资，运营及一般企业用途。

在这种相对稳健的发展状态下，市场也对网易云音乐未来的表现持相对乐观态度。国泰君安证券发表报告，认为网易云音乐的上市将有助于其进一步增长，并提升其竞争力。报告指出网易云音乐 IPO 进程的恢复表明互联网行业的市场环境正在复苏；该行相信与索尼音乐的深度合作将有助于云音乐改善内容质量并降低其高昂的内容成本；且公司毛利率转正快于该行原来的估算。长期而言，随着行业环境变得更加健康、内容成本更加合理并有所降低，该行对云音乐快于同行的增长和实现盈利保持信心。

网易云音乐上线于 2013 年，如今已发展为全球最大的在线音乐社区。分析认为，音乐行业在逐步消除版权垄断的前提下，在线音乐平台核心竞争将更多放在生态建设、用户运营体验等方面，网易云音乐在这些方面具备优势。

网易云音乐主要收入来自在线音乐服务、社交娱乐服务及其他。根据招股说明书，网易云音乐今年前三季度，营收 51 亿元人民币，毛利率大幅提升并转正为 0.4%；月活跃用户数量增加到 1.84 亿，在线音乐付费用户数 2，752 万，同比增长超 93.2%；在线音乐付费率达 14.9%。

天风证券认为，年轻用户与内容社区将驱动网易云音乐长期增长。高付费意愿的年轻用户，以及高活跃高黏性的音乐社区属性，有利于进一步提升平台的货币化能力。