【视频 + 图文】IT 黑板报第 28 期：realme 新机神似谷歌 Nexus 6P，诺记一摔就坏

Hi，观众老爷们大家好，我是水水。今天咱IT之家所在的社区街道和园区都派人过来统计大家打加强针的情况，结果你猜怎么着，公司还有小三分之一的同事都没打。屏幕前的各位都打了吗？没打的赶紧去打，打完的也不要松懈，出门还是要戴好口罩哟。

好，说完开场，赶紧来看看最近都有哪些新鲜有趣的资讯吧。

先上视频，下方为图文版。

1、realme 新机曝光，镜头神似谷歌 Nexus 6P



首先是外网知名的爆料者 OnLeaks 曝光了 realme GT2 Pro 的渲染图。

该机将搭载高通骁龙 8 Gen1 Soc 和 6.8 英寸的 2K/120Hz OLED 屏幕，拥有 50MP 主摄 + 50MP 超广角，预装 Android 12 系统，支持 125W 快充。

有望于明年第一季度发布，也是 realme 系列首款配置拉满的旗舰产品。别的先不说，水水看到这个外观图后，总觉得有股似曾相识的感觉。

翻了翻IT之家的评论区，这位叫画烟雨的网友真相了，魅族 17 和谷歌 Nexus 6P 那晚喝醉了，短短的一句话令人脸红心跳，浮想联翩啊。要知道当年 6 太子身上可长着华为的胎记，四舍五入就是华为与魅族的 PY 结晶有木有。

还有网友说像测温计和 POS 机，总之辨识度是拉满了。各位觉得这外观好看吗？要水水说，至少不丑。

▲ OPPO Find X3

▲ OPPO reno 7 Pro

想当年 OPPO Find X3 系列刚出的时候，一堆人说丑，最后还不是真香了？而且如果真机质感不差的话，直角边辅以小清新配色，然后正面做成 reno7 Pro 那个窄边框的话，我觉得完全可以接受嘛。

2、国产电视剧神剧情，诺基亚功能机一摔就坏

不得不说，现在的电视剧是真的离谱，最近，由东方卫视首播的《两个人的世界》里，出现了这样一幕，男主借女主的手机打电话，结果被路人撞掉地上，又被踩了一脚，然后手机就坏了。咋一看没毛病，可被摔的是一台粉色的诺基亚 3100 啊，网友们瞬间就不淡定了，纷纷吐槽编剧太年轻，缺乏生活常识。

微博上也出现了不少相关的话题梗。热度最高的话题是#不允许这样侮辱诺基亚#，我相信之家老哥对此最有发言权，于是直奔文章评论区，果然满满都是故事。

这位 I 体验服退款的网友说他大学同学跟他女朋友吵架，摔下二楼，下去捡，装回电池好好的，本意可能是想表达诺基亚很耐艹，谁知回复的水友更骚，反问被摔的难道是装了电池的女朋友。唉，鸡翼老师当年退出导演圈真是可惜了。

另一位更直接，以前朋友的老婆出轨，我就是拿诺基亚砸烂的门锁，这信息量大管饱啊，不知他朋友看到这条评论是何心情。热评更是一针见血，一语中的。我就不读了，你们仔细品品。

说到底现在这些所谓的艺术家，已经和老百姓的生活脱节了。就像之前那个一天伙食费 650 元都不够的新闻，朱门酒肉臭啊。

3、国产首款高性能 4K 级 GPU“风华一号”，理论性能惹争议

前两天之家发了一篇 AMD、英特尔和英伟达三巨头对于全球缺芯问题的看法，文中三位业内大佬的高管一致表示短期无解，最快也要等到 2023 年普通消费级显卡才能恢复正常价格。

然而昨天，一家名为芯动科技的厂商却在上海正式发布了首款国产 GPU 芯片“风华一号”。

虽然看介绍与游戏玩家关系不大，但还是引起了不少网友的讨论，有人表示这是国产显卡打破国际市场技术垄断的转折点，国内显卡市场有望实现自给自足，但事实真的如此吗？

我给大家整理了一下这两款 GPU 产品的参数，你会发现看起来有模有样，实际上很多技术还是基于国际标准，特别是其首发的 BXT 架构是从显卡厂商 IMG 那儿拿到的 IP 授权，所以到底实力如何，还要打一个大大的问号。

目前网上对这两款 GPU 的理论性能猜测也是各说各话，大家还是理性对待，保持平常心吧。