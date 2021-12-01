双 11 没抢到货？别愁，拼多多百亿补贴带你补票

轰轰烈烈的双 11 狂欢列车已经驶过，攒了一年购买欲的小伙伴是不是在过去这个月剁手剁了个痛快呢？

而如果你错过了双 11，或者突然发现还有心水的宝贝没买，没关系，现在还有补票的机会。说到这，相信小伙伴们已经知道小编要说的是谁了。没错，就是拼多多。

现在好消息来了：拼多多百亿补贴双 12 活动正式打响！无定金，无预售，加码补贴，直接降价！抢跑双 12，早买早享受～

需要注意的是，本次活动时间为 11 月 30 日晚上 22 点-12 月 1 日晚上 23 点 59 分，想要“补票”的小伙伴要抓紧了。

现在小伙伴们就可以戳下面拼多多百亿补贴双 12 活动的主会场连接，选择自己心水的产品买买买了！

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这里，IT之家也为大家列举一些小编觉得比较实用的产品，当做购物参考，同时小伙伴们也可以感受一下百亿补贴降价幅度之大。

iPad mini 6

老规矩，我们先来看看关注度最多的苹果系产品。首先是这款在众多 iPad 中最具人气的 iPad mini 6。

这款 iPad mini 采用全新的超便携设计，配备了更大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，搭载 iPhone 13 同款 A15 仿生芯片，更配备全新横向立体声扬声器系统，拥有 12MP 前置和后置镜头（f/1.8 光圈）、True Tone 闪光灯。苹果毫不留情地把能堆的料都堆上了，让人大呼“真香”。

而现在，iPad mini 6 在拼多多百亿补贴中只需要 4289 元，比官网/市场价低了 710 元，想买 iPad，就在此刻、此处了！

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AirPods Pro

接着是另一款苹果的人气产品：AirPods Pro 真无线耳机。虽然今年苹果已经发布了 AirPods 3，但论整体性能和使用舒适度，还得是 AirPods Pro 更胜一筹，而且对于喜欢入耳式耳机的朋友来说，这也是 AirPods 家族唯一的选择。

AirPods Pro 具备主动降噪功能，并且支持通透模式，让周围的环境声可以被听到。音质方面，AirPods Pro 内置定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。效率超凡的高动态范围放大器，可呈现纯净清澈的声音。还有自适应均衡功能可根据你的耳形自动调整音乐播放，带给你细腻一致的聆听体验。

目前，苹果 AirPods Pro 在拼多多百亿补贴活动中仅需 1379 元即可入手，在其他平台基本是没有机会享受这种低价的，想要的小伙伴要抓紧了。

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OPPO Find X3 Pro

接着再看两款来自安卓阵营的手机，首先是这款 OPPO Find X3 Pro 旗舰产品，这是 OPPO 的十年理想之作。

OPPO Find X3 Pro 搭载旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。同时这款手机首次支持全链路色彩管理，配备 6.7 英寸 QHD+ 屏幕，采用了全新的 LTPO 混合背板技术，可实现 1Hz-120Hz 范围内无感调节 120 档刷新率。

影像方面，该机搭载双 5000 万像素 1/1.56 寸的 IMX766 主摄，50MP 超广角镜头采用“自由曲面”，加之行业首发的 60 倍显微镜头，辅以 1300 万长焦镜头，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

OPPO Find X3 Pro 市场价/官网价 4999 元，目前在拼多多百亿补贴活动中售价仅为 4099 元，降价幅度超大，不容错过。

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Redmi Note11 Pro

第二款则是来自 Redmi 的性价比机型 Note 11 Pro，这款手机搭载天玑 920 芯片，内置 5160mAh 电池，支持 67W 快充。同时，它还采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

在音质方面，Redmi Note 11 Pro 则搭载旗舰级“对称立体声”双扬声器，与 JBL 联合调校，支持杜比全景声，还有 Hi-Res 双金标加持。此外，这款手机还拥有“一亿像素”超清相机，支持 12000×9000 高分辨率，拥有大像素 + 1/1.52″超大底，还有双原生 ISO 与 AI 算法加持，新增 9 款魔法换天。

Redmi Note 11 Pro 手机目前在拼多多百亿补贴的售价仅为 1689 元，性价比比其他平台更上一层楼，相信会是很多朋友喜欢的菜。

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小米平板 5

说完了小米的手机，这里不妨再为大家推荐一款小米的平板：小米平板 5。这是小米平板时隔多年的归来之作，它搭载骁龙 860 处理器，拥有 8720mAh 电池，支持 33W 快充，屏幕为 11 英寸 LCD 屏，拥有 2.5K 分辨率与 120Hz 最高刷新率，支持 Dolby Vision、TrueTone 真彩显示以及硬件级防蓝光，通过莱茵低蓝光硬件方案认证。

同时，小米平板 5 搭载 MIUI for Pad 系统，拥有多种分屏模式，适配超过 300 款主流应用，支持高清游戏、高清视频、高效办公、专业绘画。另外，他还支持小米灵感触控笔和键盘保护套，该触控笔采用磁吸式快充，是新一代生产力工具。

小米平板 5 官网价/市场价 2199 元，拼多多百亿补贴价仅为 1759 元，感兴趣的小伙伴要速速出手。

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宏碁暗影骑士・擎

接着是笔记本，我们先看游戏本产品，IT之家为大家推荐的是这款宏碁暗影骑士・擎系列。这款游戏本采用英特尔 11 代酷睿 i5-11400H 处理器，6 核 12 线程，最大睿频 4.5GHz，显卡则为英伟达 Geforce RTX 3050，4GB GDDR6 显存。屏幕方面，暗影骑士・擎搭载了 15.6 英寸 144Hz 屏幕，色域为 72% NTSC，屏幕边框窄至 7mm。

另外，这款游戏本最大支持 32GB 3200MHz DDR4 内存，拥有 3 个硬盘位，可随行扩展存储，同时还支持 DTS:X Ultra 听声辨位技术。

这款宏碁暗影骑士・擎游戏本官网价/市场价为 6599 元，拼多多百亿补贴价 5699 元，补贴幅度相当诱人。

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联想小新 Air14

另一款是来自联想的轻薄本产品，联想小新 Air14。这款轻薄本采用 AMD R5-5600U 处理器，Zen3 架构，8 核 16 线程，屏幕则为 14 英寸雾面屏，100% sRGB 色域，支持 DC 调光和硬件级低蓝光，可以有效减少屏幕对眼睛的伤害。

作为轻薄本，联想小新 Air14 还有出色的外观设计，它采用纤薄金属机身，整机重量只有约 1.39kg，厚度薄至 15.9mm，时尚高颜值。同时，联想小新 Air14 还搭载了 56.5Wh 的大容量电池，可支持约 15 小时 1080p 本地视频播放，续航十分出色。

联想小新 Air14 拼多多百亿补贴价为 3799 元，正是最值得入手的时机。

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罗马仕 PHO20 充电宝

对于经常出差的同学来说，充电宝是必备的产品。这里小编为大家推荐一款来自罗马仕的 PHO20 充电宝。

这款充电宝为 20000mAh 容量，兼容 PD、QC、SCP、FCP 等协议，支持 22.5W、18W、15W、10W 等功率输出。同时，这款充电宝还配备一块智能数字显示屏，数字显示可以切换查看剩余电量、电压和电流，支持 18W 快充输入，6 小时可充满自身。

罗马仕 PHO20 充电宝官网价/市场价为 99 元，拼多多百亿补贴价格则为 84 元，非常值得购买。

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华为 WATCH GT2

接下来这款是来自华为的 WATCH GT2 智能手表，这款手表搭载麒麟 A1 芯片，支持 BT/BLE 双模蓝牙 5.1 标准与智能节电算法 2.0。

同时，华为 Watch GT2 加入了 301 医院睡眠呼吸暂停研究项目，支持运动监测、睡眠监测、心率监测、TruRelax 压力管家和手机消息推送等功能，支持贴身血氧饱和度测量。

续航方面，华为 Watch GT 2 46 毫米款续航达 2 周，42 毫米款续航达 1 周；其他方面，华为 Watch GT 2 新增了多种运动模式，同时支持水下监测、科学睡眠等功能。

华为 Watch GT 2 目前在拼多多百亿补贴售价仅需要 820 元，对于一款在市面上颇受好评的智能手表产品来说，这个价格可以说非常具有诱惑力了。

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索尼 WF-1000XM4

前面我们推荐了苹果的 AirPods Pro 真无线耳机，其实除了 AirPods Pro，还有很多真无线耳机产品也值得大家入手，比如这款索尼的索尼 WF-1000XM4。

索尼 WF-1000XM4 采用高性能集成处理器 V1，同时采用高性能驱动单元、双反馈麦克风等技术，能消除更多噪音。同时它还采用了新开发的降噪隔音耳塞，能够更稳固地贴合耳廓，大幅提升降噪表现。

传输技术方面，索尼 WF-1000XM4 支持 LDAC 蓝牙传输技术，兼容蓝牙 5.2，可以获得更清晰的通话质量，并且拥有 IPX4 防水防汗加持。

索尼 WF-1000XM4 目前在拼多多百亿补贴活动中的价格为 1265 元，如果你不是 AirPods 系列的追逐者，那么相信这款真无线耳机会很适合你。

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DJI Mini2

最后为大家推荐的是来自大疆的 DJI Mini2 无人机。作为 Mini 款，大疆 Mini2 具有轻巧便捷的特点，整机轻于 249g，续航却能达到 31 分钟，同时支持 4K 视频拍摄以及 4 倍变焦，同时还有 ocuSync 2.0 图传技术加持，控制距离远达 10 公里，航拍更得心应手，无论旅途奇遇，还是生活点滴，亦或是创意大片，都可以用大疆 Mini2 无人机轻松记录。

DJI Mini2 无人机目前在拼多多百亿补贴的价格为 2629 元，相比官网价/市场价便宜了 270 元，非常划算。

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以上这些就是IT之家为小伙伴们推荐的一些值得购买的补贴产品了，当然，除了上面这些，拼多多百亿补贴会场里还有更多的大牌好货在等待大家发现，像手机电脑、居家日用、酒水美食等全类目产品都有，并且都是直接降价，没有什么满减、定金之类的套路，非常省心。小伙伴们在买东西前，不妨都先去拼多多百亿补贴活动会场看看，你会发现意想不到的惊喜。