国美零售获齐鲁银行 15 亿元综合金融服务支持，三年内新开通 2000 家门店

IT之家 12 月 1 日消息，据国美控股发布，11 月 30 日，国美零售正式与齐鲁银行签署战略合作协议，获得齐鲁银行提供的总额人民币 15 亿元综合授信、结算业务、供应链融资等综合金融服务支持。

国美零售全力打造“线上、线下、供应链、物流、大数据 & 云和共享共建”六个平台，形成专业完备的零售经营闭环，推动国美零售“全场景、全链路、全服务、全模式”的整体升级，开启国美零售新发展阶段。

在线下方面，国美零售截至 2021 年 6 月，全国已拥有近 4000 家实体门店，其中包括 2500 余家县域店，并计划于未来三年内通过新增直至约 6000 间门店，将线下实体店之覆盖范围迅速扩大至中国三至六线城市。在线上方面，国美零售于今年初推出“真快乐”App，10 月份宣布改版试运营，重点打造“购”+“乐”两大板块，通过其全场景融合娱乐化营销，持续提升消费者购物体验。

IT之家获悉，合作期间，齐鲁银行将为国美零售提供包括“授信及供应链融资服务、产业园及社区金融服务、资本市场专业化服务”等在内的综合授信服务及结算业务服务，提供全面、专业金融服务支持，构建长期战略合作关系。

齐鲁银行成立于 1996 年 6 月，2021 年 6 月 18 日 A 股主板上市，股票代码 601665。其下辖天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照、潍坊、威海分行等 160 家营业网点。