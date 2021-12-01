《GTA：三部曲 最终版》发布 1.03 新补丁：修复 100 多个问题

IT之家 12 月 1 日消息，今日，R 星为《GTA：三部曲 最终版》推出了 1.03 更新补丁，修复了 100 多个游戏问题，包括大量视觉效果改善。

IT之家了解到，《GTA：三部曲 最终版》1.03 更新是第二个大型更新，包括普遍的稳定性改进，修复了一些贴图上的文字拼写错误，以及修复过场动画中出现室内雨的情况。另外，PC 版还修复了部分分辨率和画面设置保存问题，以及账号中有特殊字符而无法保存游戏进度的错误等。

《GTA3：最终版》中一些任务里的降雨动画进行了调整，使得其更加自然，同时出租车前门的标志分辨率也有所提高，还针对各种游戏任务中出现的 Bug，以及地图场景 Bug 进行了修复。

《GTA：罪恶都市 最终版》修复了一些任务流程中容易出现的崩溃问题，会导致任务失败的 Bug，以及与部分物品互动时的动画 Bug，还有一些场景下的不合理视觉效果。

《GTA：圣安地列斯 最终版》在 1.03 更新中加入了云层覆盖，对人物行走与奔跑动画进行了调整，此外就是修复部分任务、地图探索过程中容易出现的崩溃问题，还有大量物品动画、视觉效果，和游戏机制 Bug 的修复。

《GTA：三部曲 最终版》1.03 更新的具体内容可以查看 R 星官网。