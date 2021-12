华为 P40 系列、荣耀 Play4 等机型获推鸿蒙 HarmonyOS 更新

IT之家 12 月 1 日消息,华为 P40 系列今日迎来了 HarmonyOS 2.0.0.218 版本更新,优化了智慧多窗的使用体验,并合入了安全补丁。

IT之家了解到,除此之外,还有多款华为以及荣耀机型也收到了鸿蒙 OS 更新。

C 版本号为 C00/C01 的以下机型:

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字,如版本号 2.0.0.209 (C00E208R6P6),其 C 版本号为 C00