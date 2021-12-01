【IT之家开箱】荣耀 60、荣耀 60 Pro 图赏：钻彩工艺过目难忘

12 月 1 日，已经预热许久的荣耀 60 系列新机正式发布，这是荣耀数字系列迭代升级的首款产品，秉承着荣耀数字系列的美学基因和创新精神，荣耀 60 系列在设计、影像、性能、交互方面都迎来了升级。

这一次，荣耀 60 系列带来了幻境星空、朱丽叶、墨玉青、亮黑色四款配色。IT之家拿到了荣耀 60 朱丽叶、荣耀 60 Pro 幻境星空、墨玉青配色三款手机，现在给大家奉上热乎的开箱图赏。

一、荣耀 60 Pro 幻境星空

幻境星空配色采用了钻彩工艺，据官方资料，其借助双膜双纹双镀技术，在双层膜片的基础上实现双层纹理。在观感上，幻境星空采用了渐变闪光砂 + 凹镜纹理设计，同时还有蓝紫色渐变 + 镀银色底。

在整机造型设计上，荣耀 60 Pro 基本延续了荣耀 50 Pro 的设计语言，但前者在细节上有了更多修饰。

荣耀 60 Pro 延续了荣耀 50 Pro 的双圆双戒环设计，不同的是，荣耀 60 Pro 后置共有三枚镜头，三颗镜头的圆心处于一条中轴线，其中两枚主摄分别放置于两颗金属戒环之中，而补光灯则移到了镜头模组右侧。

此外，镜头模组的装饰台阶也采用了微曲面设计，在最上层，还有一圈类高光倒角的设计，看得出来，这是一款很抠细节的手机。

所谓四曲屏，就是将屏幕上下两侧也进行了曲面弧度处理，相较于双曲屏，四曲屏因成本更高等原因，在诸如华为 P40 Pro、小米 11 Ultra 等手机上才能见到，当然，如果你要再往前探究四曲屏的话，非全面屏时代的荣耀 Magic 就曾采用过这种设计。

荣耀 60 Pro 的玻璃盖板上下为 52° 曲面，左右为 81° 曲面，四曲屏如同杯子满满当当的水，形成了一种充满张力的曲面，在视觉上也会进一步缩窄上下边框的黑边，给用户产生更强烈的沉浸观感。

荣耀 60 Pro 屏幕尺寸为 6.78 英寸，OLED，120Hz 刷新率，分辨率为 2652*1200，429PPI，拥有 100% DCI-P3，同时也是 10.7 亿色屏，支持 HDR10+，亮度为 600nit 典型值/800nit 典型值 (HBM)，支持 60-120Hz 的智能动态刷新率调节以及：支持 1920Hz 高频 PWM 调光、4096 级硬件调光、德国莱茵低蓝光护眼认证。

荣耀 60 Pro 长 163.9mm，宽 74.8mm，厚度为 8.19mm，重量 192g，整机尺寸和重量可以说是恰到好处，要知道，荣耀 60 Pro 机身内还塞进了一枚 4800mAh 的电池。

不过需要说明一点，荣耀 60 Pro 的中框是塑料材质，但好在表面有一层类金属漆涂层，看起来有点像不锈钢。

此外，荣耀 60 Pro 机身顶部还有额外的扬声器开孔，这种上下对称的立体声双扬，效果显然要比正面听筒好得多。

总的来说，荣耀 60 Pro 是一款很有设计感的手机，无论是四曲面还是背面工艺，都呈献给用户一种很精致、高端的美学。

二、荣耀 60 Pro 墨玉青

荣耀 60 系列还为用户带来了非常经典的墨玉青和亮黑色两款配色，其中，墨玉青采用双膜双镀单纹技术，更显纯净通透，给人一种爽朗的舒畅之美。

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三、荣耀 60 朱丽叶

荣耀 60 朱丽叶配色，同样采用了和幻境星空一样的钻彩工艺，不过朱丽叶配色后壳上是片状雪花纹理 + 放射状光线纹理，以及粉金色渐变 + 蓝绿色渐变。

一台是粉扑扑，一台是亮晶晶，朱丽叶和幻境星空，是一对非常 CP 的配色。

相较于 Pro 版本四曲面屏，荣耀 60 正面采用了 6.67 英寸 OLED 双曲面屏，参数上与 Pro 版本基本一致，包括 DCI-P3 色域、10.7 亿色、120Hz 刷新率等等。尺寸方面，长 161.4mm、宽 73.3mm、厚 7.98mm，重量为 179g。

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