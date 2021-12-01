IT之家 iOS / 安卓版 8.02 更新：手机号免验证码速登录/置顶新颜/无障碍进步……

IT之家 iOS 版 / 安卓版 8.02 发布！

这次的改进首先是登录的重大改变 —— 免验证码的本机手机号码一键登录，IT之家的程序员读者众，可以秒懂这类功能的实现机制，可以让登录更加快捷便捷，我就经常输入 11 位手机号码发现中间输错一个两个再回退再修改，搞得登录无端浪费了好多时间，这世上时间最贵不是；其次，App 首页置顶的样式做了改进，主要是为了压缩置顶占位的高度（去掉了缩略图），以及有效的区分置顶文章和最新文章；第三，iOS 端对圈子帖子详情、私信列表、私信详情和推送通知做了无障碍的适配优化；第四安卓版和苹果版客户端各自做了些 bug 修正。

8.x 整体的开发方向，是继续推进几大重点功能的前进 —— 更好的社交化交流、全新大幅增强的产品库、更优质的IT号和原创内容，这些都会在 8.x 的后续版本里面陆续进化。

大家关心的 8.x 以及“鸿蒙版”、UWP/macOS 版

鸿蒙 OS 原生的IT之家在 11 月 12 日发布了 1.50 大版本，接下来，1.60 及后续版本还在持续开发，支持看发布会直播视频、支持流转和多屏协同、卡片继续优化改进、完善个人信息和评论管理等功能……

为鸿蒙 OS 开发原生版IT之家 App，可能软媒走的早了点，鸿蒙原生 App 目前还有些问题，例如信息流加载不是太顺畅，这些需要鸿蒙 OS 方面再去后期改进，也都给他们做了反馈。

UWP 和 macOS 转制版也在途中，开发的压力还是比较大，但一如既往，不管是开发 Windows 软件还是 macOS/iOS/安卓/鸿蒙等客户端，十几年来，软媒一直努力的用心做好产品。

IT之家 App 8.02 更新日志

安卓版：

重大：功能 - 免验证码，本机号码一键登录

改进：功能 - 新闻评论框临时草稿支持富文本，避免恢复草稿时链接等内容丢失

改进：界面 - 首页置顶新闻样式调整

改进：界面 - 个人中心私信按钮背景色调整为更适合的颜色

修正：功能 - 辣品列表点击立即前往按钮不能跳转问题

修正：界面 - 主题颜色设置黑色时界面显示异常问题

iOS/iPadOS 版：

重大：功能 - 免验证码，本机号码一键登录

改进：界面 - 首页置顶新闻样式调整

改进：界面 - 圈子文章详情调整标题和正文的间距，使之更加协调

改进：界面 - 个人中心私信按钮背景色调整为更适合的颜色

改进：功能 - 无障碍，圈子帖子详情

改进：功能 - 无障碍，私信列表，私信详情

改进：功能 - 无障碍，推送通知

修复：功能 - 评论管理头像或昵称点击无反应的问题

修复：功能 - 评论管理可能无法点击回复的问题

修复：功能 - 苹果登录解绑失败的问题

版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

也可单独下载：

iOS 版 | Win10/Win8 版 | 安卓版 | WP7/8 版

一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），前沿科技和数码时代的综合内容平台，快速、深度和丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（鸿蒙OS/安卓/iOS/iPadOS/Win11/Win10/微信小程序/百度小程序/支付宝小程序/WP/macOS/Chrome 扩展/PWA……）覆盖 PC、手机移动客户端 —— 爱科技，爱这里。

二、IT之家 App 截图

▲IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版