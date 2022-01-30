AMD 介绍 RSR 技术：可为数以千计游戏提供更好的视觉效果，第一季度上线

IT之家 1 月 30 日消息，据 AMD 消息，在 AMD2022 新品首发会上，AMD 公布预计于 2022 年第一季度发布新版 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 应用程序，支持 AMD Radeon Super Resolution 技术（RSR）。

AMD 表示，这是一项基于驱动的全新优化升级技术，可为数以千计的游戏提供更高质量、更高性能的视觉效果。

据介绍，Radeon Super Resolution (RSR) 是驱动程序提供的优化升级技术，采用与 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 相同的算法，非常适合各类不支持 FSR 的游戏，游戏玩家启用 RSR 后可实现更高的性能和流畅度。

▲ RSR 开启和关闭的对比图

IT之家了解到，该功能上线后，用户可以在 AMD Software 启用 Radeon Super Resolution，将游戏分辨率降低到所需的输入水平，Radeon Super Resolution 会自动将显示画面优化升级到原始分辨率。

此外，即将发布的 AMD Software 还包括新版 AMD Link 应用程序（AMD Link 5.0），该应用程序可帮助用户在手机、平板电脑或 Windows PC 上随时随地游玩他们的 PC 游戏。由 Eyeware 技术支持的 AMD Privacy View 技术是一项全新功能，预计将在 2022 年上半年推出，该技术利用 Eyeware 先进的头部和眼球追踪技术，可提供更高水平的隐私保护。