内置虚幻引擎发威，腾讯手机 QQ 超级 QQ 秀、QQ 小窝开启不删档测试

IT之家 1 月 30 日消息，此前腾讯手机 QQ 开始内置虚幻引擎 4，这是为了支持超级 QQ 秀和 QQ 小窝，现在 QQ 显示 QQ 小窝开启不删档测试了。

根据 QQ 测试版图片显示，超级 QQ 秀的确更加清晰、庞大，体验版资源加载时还有进度条显示。

通过超级 QQ 秀，用户可以访问小窝、捏脸、换装、拍同款等操作。

除了角色功能之外，超级 QQ 秀还新增了乐园板块，内容体积占用从几十兆（比如 48MB、58MB、68MB）到几百兆（比如 400MB、432MB）不等。包括 QQ 小窝空间、冲冲飞行团聚会、不要掉下去聚会、爆笑向前冲聚会、疯狂搭桥聚会、开心比大小聚会、王者荣耀：闪耀音符聚会、超舞王者聚会、滚个大雪球聚会等等。

IT之家获悉，QQ 安装包体积突然增大的原因是内置了虚幻 4 -这是一款 3D 引擎。虚幻 4 引擎作为 Epic games 出品的 3D 图形创作平台，是全球领先的实时 3D 创作工具，已经被广泛应用于游戏开发、影视、训练与模拟、医疗和科研等多个领域，如今出现在 QQ 这样一款国民级的社交应用中，的确让用户有些出乎意料。

虚幻引擎官方近期表示：这次 QQ 的 IOS 内嵌 UE4 应该是他们团队自己改造的。盲猜也可能是 QQ 团队也获得了其他 QQ 内部游戏团队的技术帮助，不过对于一个 App 团队能拥抱最新的技术，应该给个赞。

根据虚幻引擎官方解释，QQ 这种内嵌 UE4 的方式，就是在 App 内嵌一个 3D 渲染交互的功能，虚幻官方也表示相信 QQ 团队有更大的愿景。比如有其他从业人士也指出，手机 QQ 内置虚幻 4 引擎，目的可能是用来渲染全新的「超级 QQ 秀」，而从画质表现来看，新的 QQ 秀确实画质惊人。