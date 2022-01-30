京东方推出北京冬奥会志愿者数字胸牌：3.7 英寸电子墨水显示屏，黑白红三色，手机 NFC 触碰交互

IT之家 1 月 30 日消息，再过几天，全球瞩目的冬季冰雪体育顶级赛事即将在北京正式拉开帷幕，在运动员村，志愿服务者已经佩戴上了数字胸牌。此次志愿者佩戴的这款数字胸牌是由北京科委指导，由京东方为本届赛事专门定制。

此次的数字胸牌采用 3.7 寸电子墨水显示屏，内嵌京东方自研人工智能算法，通过专属 App 软件就能自由进行图文内容组合编辑，实现海量快速刷新。

不仅如此，软件内的智能滤镜算法还能将照片转化成矢量图片，用户能根据图像颗粒度、清晰度等维度进行随心设置；人像抠图算法还能对人像照片进行自动识别抠图，整个过程让“刷图”更具艺术化与个性化。

此外，数字胸牌通过手机 NFC 功能，仅需将胸牌与手机轻轻触碰，即可完成编辑内容的传输，从制卡、刷卡到拿卡仅需要 10 秒，并且可以回收重复利用，尽显科技魅力。

更值得一提的是，之前普通的电子墨水屏显示产品只能呈现黑白两色画面，而此次志愿者佩戴的京东方数字胸牌能够实现黑、白、红三色显示，打破了以往电子屏非黑即白的沉闷。

在绿色健康方面，京东方数字胸牌采用“无源”设计，取消了内置电池，也无需接线充电，使用手机 NFC 功能即可通信取电。内置的护眼电子墨水屏可实现极低频闪，呵护用眼健康。

此外，数字胸牌还可全身水洗，机身采用医用抗菌材料，可在长达 53 天的赛事过程中持续为志愿者的健康保驾护航，而且单个重量仅 35g。