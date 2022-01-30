朗科发布年后新品预告：含 DDR5 内存、SSD、华为 NM 存储卡

IT之家 1 月 30 日消息，今日朗科科技发布了春节假期后的新品预告。该品牌将在 2022 年 2 月推出一系列存储类新产品，包括 DDR4、DDR5 内存、NVMe 固态硬盘、移动固态硬盘、华为专用的 NM 存储卡等。

以下为新品预告：

1、内存条类：

绝影 RGB DDR4 电镀版

这款内存具有银白色的散热马甲，电镀图层，顶部有着 RGB 灯带。内存提供标准版以及限量版，后者时序更低。

电镀限量版参数：

3200MHz，14-14-14-34，8GB×2

电镀版参数：

3200MHz，14-16-16-36，8GB×2

3600MHz，16-18-18-38，8GB×2

绝影 RGB DDR5 内存：

这款内存单条容量 16GB，以双条套装形式销售。产品外形类似上一款产品。参数方面，这款内存频率 4800MHz，时序 40-40-40-77。

2、SSD 类

朗科 NV3000、NV3000 RGB 固态硬盘采用 PCIe 3.0 接口，传输速率最高可达 3500MB / s。NV3000 提供 250GB 至 1TB 容量可选，NV3000 RGB 提供 500GB 至 2TB 可选。

朗科 NV5000 固态硬盘采用 PCIe 4.0 通道，同样自带散热马甲。产品提供 500GB 至 2TB 容量，读取速率均超过 5000MB / s。

朗科的旗舰产品 NV7000 固态硬盘，容量 1TB 至 4TB，读取速度均达到了 7200MB / s。

3、华为 NM 存储卡系列

朗科即将推出针对华为手机设计的 NM 存储卡。这款产品型号为 NP700，提供 64GB、128GB、256GB 三种，读取速度可达 90MB / s。

4、移动固态硬盘

IT之家获悉，朗科即将发布 ZT5 移动固态 硬盘。该产品采用最新的 USB4 高速接口，预计使用金属外壳帮助散热。产品提供 500GB、1TB 容量，读取速度可达 3000MB / s，远超一般的 USB 3.2 Gen2 移动固态。