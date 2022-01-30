贩卖手机定位软件？南京警方一举打掉两个犯罪团伙

IT之家 1 月 30 日消息，据公安部网安局发布，有人在使用手机的时候，他的实时定位、通话记录、短信内容居然被同步发送到另一部手机上！这不是在拍电影！有人不小心轻轻点了一下所谓的“红包”，轻而易举就掉进了不法分子的陷阱里。

近期，江苏南京警方在“净网 2021”专项行动中连续侦破 2 起手机监控软件窃取个人隐私信息案，一举打掉了两个贩卖定位软件的犯罪团伙。

2021 年，南京网警工作发现，有不法分子在互联网上售卖公民实时位置等敏感隐私信息，影响十分恶劣。南京网警立即立案侦查，循线深挖出了 20 余个可疑网站，最终锁定了 2 名嫌疑人，并成功实施了抓捕。经查，犯罪嫌疑人谢某等人申请了 20 余个域名搭建网站，同时通过公众号向买家提供受害人定位。至案发，谢某等人非法获取公民位置等信息达 15 万余条，涉案总金额超过 150 万元。

作案手法

怀着不良企图的“买家”，在这些非法网站和公众号上注册并付款。随后，他们按照系统提示操作，将带有定位功能的链接伪装成热点新闻或微信红包，通过微信、QQ、短信等形式发送给“被定位人”。

“被定位人”点击新闻链接或红包链接后，会收到提示“需要获取你的位置”。一旦点击同意，服务器就将自动收集其经纬度、IP 地址。

随后，“买家”在网站中登录自己的账号，即可看到“被定位人”的位置。

只要同意一次后，后期再打开新闻或红包链接时不会弹出确认框，“买家”可直接获取被定位人的位置。

（图片系侦查实验，模拟“买家”与受害人手机传输信息情况）

经进一步深挖扩线，2021 年 7 月，南京网安再次抓获 2 名利用非法 App 软件窃取受害人手机位置、通话记录、短信的嫌疑人。该软件自 2020 年 6 月上线以来，至案发不到一年的时间已有注册会员 1 万余人，影响极为恶劣。

目前，4 名涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施，正在等待移送起诉。

警方提醒

根据我国法律相关规定，非法获取、出售或提供他人行踪轨迹信息 50 条以上，即属于情节严重应当追究刑事责任，切勿以身试法。同时也请广大网民擦亮眼睛，谨慎点击来路不明的红包、链接，对于授权获取手机位置、内容的请求，一定要仔细甄别，避免掉入陷阱。