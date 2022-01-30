《微软飞行模拟》即将支持英伟达 DLSS 技术

IT之家 1 月 30 日消息，据 WccfTech 报道，《微软飞行模拟》目前尚未支持英伟达 DLSS 技术。游戏开发团队近期回应了该问题，称计划很快添加 DLSS 支持，并对游戏的 DirectX12 功能进行各种改进。

IT之家了解到，英伟达的 DLSS 技术是一种面向 RTX 系列 GPU 的技术，可以在使用时大大提高 RTX 显卡的整体性能。对于像《微软飞行模拟》这样一款高配置要求的游戏 / 软件，DLSS 技术的加入将大大提升游戏体验。

去年底，在中国主机游戏论坛上，上海百家合信息技术有限公司正式宣布引入《微软飞行模拟》。百家合表示，将承担微软飞行模拟系列国内引进与授权方的角色，将微软的正版软件带入中国。响应国家的航空、体育相关基础人才培养政策，百家合将与国内四大赛事（全国模拟飞行锦标赛、全国青少年模拟飞行锦标赛、全国高校模拟锦标赛、全国模拟飞行精英赛）合作，共同支持与推广模拟飞行的培训与赛事。

Asobo Studio 官方已经宣布《微软飞行模拟》将于 2022 年第一季度更新支持中文，以及多屏幕游戏、回放功能、AI 增强等，并在 2022 年第三季度加入滑翔机、韩文字幕，在第四季度加入直升机。