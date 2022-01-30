美国多尔蒂县学校系统宣布新的苹果计划，课堂全面采用 M1 MacBook Air 和 iPad

IT之家 1 月 30 日消息，据 9to5 Mac 报道，美国佐治亚州西南部的多尔蒂县学校系统宣布了一项新的举措，在课堂上使用苹果的 M1 MacBook Air、iPad 和罗技 Crayon。

该倡议旨在通过为所有学生、教师和支持人员配备苹果产品、苹果服务和教学支持，使 DCCS（Dougherty County School System ）处于技术的领先地位。作为该计划的一部分，DCCS 还将推出 DoCo Codes，这是一项旨在通过使用先进技术为学生准备未来职业的举措。

校长 Kenneth Dyer 说：“说到创新，多尔蒂县学校系统拥抱它，鼓励它，奖励它，因此与苹果公司这个技术创新的世界领导者一起工作，对我们和学生有多方面的影响。这不仅仅是技术。这种合作将一名全职的苹果专业学习专家嵌入 我们的社区，在我们的教师、教学辅导员和其他人中建立能力。”

“我相信，我们有责任重新定义和想象人们对教育的看法，这种合作关系以及我们正在创建的其他合作关系，不仅有可能改善多尔蒂县的教育经验，而且有可能提升整个佐治亚州西南地区。这种合作有可能在许多方面改变我们的学生和社区的游戏规则”。

该计划在明年启动，所有 DCSS 的高中生将收到一台 M1 MacBook Air，所有初中和小学的学生将收到一台 iPad 和罗技 Crayon。这些苹果产品将使所有学生在课堂上、在家里、在路上都能接触到他们的学校作业。学生们将通过 DoCo Codes 学习编码和应用程序开发的基本知识，DoCo Codes 是由 DCSS、Ed Farm 和苹果公司共同开发的基于 STEM 的计划。

“在苹果公司，我们深信技术可以使学生发展创造性和协作性技能，为他们的未来注入活力，”苹果公司教育和企业营销副总裁 Susan Prescott 说，“为所有学生、教育工作者。”

苹果公司将为该区的教育工作者和工作人员提供现场专业学习，以帮助他们最大限度地发挥该计划的影响和使用。Ed Farm 还将通过其教师研究员计划帮助指导教师的专业发展，旨在促进学生获得更好的学习成果。