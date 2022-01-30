希捷宣布出货 22TB 超大容量 SMR 机械硬盘

IT之家 1 月 30 日消息，据 Tom's Hardware 报道，希捷在最近与金融分析师和投资者的电话会议上证实，它已开始向客户出货 22TB 硬盘。新款 22TB 硬盘是市场上容量最大的型号，使用叠瓦式磁记录 (SMR) 技术，为大规模数据中心提供超大数据容量。

▲ 图自希捷

据报道，希捷首席执行官 Dave Mosley 在财报电话会议上表示，希捷的战略提供了制造灵活性，并提高了在通用平台系列的整体成本效率，目前 CMR 产品的容量达到 16TB 到 20TB，SMR 产品容量扩展到 22TB。

IT之家曾报道，去年 12 月，希捷科技宣布推出全新的希捷银河 Exos X20 20TB 和希捷酷狼 IronWolf Pro 20TB 硬盘，两款硬盘均基于传统磁记录 (CMR) 技术。

据介绍，希捷银河 Exos X20 企业级硬盘专为提高存储容量和机架空间效率而设计，具备 4.16 毫秒低延迟和可重复响应，增强缓存功能，大幅提升性能，性能表现比仅使用读取 / 写入缓存的解决方案高出三倍。另外，希捷银河 Exos X20 还提供高达 285MB / 秒的持续数据传输率 (SDR)。希捷酷狼 IronWolf Pro 20TB 硬盘通过 AgileArray 针对 NAS 进行了优化，可在繁重的 NAS 工作负载期间提供卓越的 RAID 可靠性和兼容性，满足中小型企业的需求。