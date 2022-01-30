《2022 中国网络视听年度盛典》大年初二播出，爱奇艺、优酷、腾讯视频等承办

IT之家 1 月 30 日消息，据视听中国官方微博消息，由国家广播电视总局网络视听节目管理司指导，中国电视艺术委员会主办，爱奇艺、优酷、腾讯、芒果 TV、抖音、快手、bilibili（B站）、咪咕等 8 家重点网络视听平台联合承办的“中国梦・我的梦 ——2022 中国网络视听年度盛典”将于 2 月 2 日（大年初二）20：00 上线众网络视听平台。

IT之家爱了解到，盛典参演人员既有实力派演员，也有来自抖音、快手、B站等短视频平台的普通网友。节目方面，有全体演员大合唱晚会主题歌曲《中国梦・我的梦》；演员连线乡村女校长张桂梅并深情献唱，展现《追光者》以不平凡的坚持守护平凡岗位等。

腾讯视频表示，此次年度盛典借助 XR、AR 等高科技手段：访谈及歌曲表演《你是我的荣耀》，运用 XR 技术模拟宇宙太空环境，营造虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”；相声《逗笑对春联》，将 AR 技术应用于传统相声表演，通过实景与虚拟的结合，让岳云鹏、孙越在虚拟雪夜小院中与小朋友跨龄互动；此外，歌舞《飞天》通过炫目的声光电效果，实现“艺术 + 技术”的融合，传统文化元素和“天外来客”的科幻元素结合……

快手表示，特别邀请了守山大叔、小英夫妻、小乌力、时尚奶奶团等数十位快手达人参与盛典。爱奇艺表示，《棒！少年》《赘婿》《周生如故》《叛逆者》《谁是凶手》《风起洛阳》《王牌部队》七部优秀作品的系列衍生节目亮相此次年度盛典。