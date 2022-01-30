不用拜年红包了，微信上线“小老虎迎新春”状态

IT之家 1 月 30 日消息，近期，微信安卓和 iOS 版本都迎来了升级，现在微信状态里已经上线了“小老虎迎新春”状态。此前需要通过“拜年红包”才能设置。

现在将微信升级到最新版本，就可以在微信单聊对话框里体验“拜年红包”功能。

拜年红包不能自定义金额，系统会随机选择一些吉利数字。比如：2.88、1.66、6.66、8.88、0.88、2.33 等。每个数字配套带有不同的祝福语和不同的动态效果。

心想事成：

一夜暴富：

大吉大利:

好友在领取拜年红包后，还可以将红包的祝福语设置为微信状态（祝福语包括：团团圆圆、心想事成、一夜暴富、大吉大利、好运连连、笑口常开）。设置为微信状态后，在对话页面会显示一只小老虎头像，和迎新春的文字状态。

■ 在对话页面 / 朋友圈点击好友的迎新春状态，还能直接发放拜年红包给该好友。

■ 点击“我 - 头像下方状态图标”可查看朋友状态。同时，查看朋友的迎新春状态可以直接发红包，与已经许下新年愿望的朋友拜年。

除了单聊对话框里可以发拜年红包，春节期间，群聊里也可以发直播红包了，一键开启“直播拜年 + 红包”，春节氛围拉满。