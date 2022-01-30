《原神》游戏发放四名修改角色的闲替衣装

IT之家 1 月 30 日消息，近期，《原神》发布了闲替衣装发放说明。角色「蒲公英骑士・琴 (风)」、「飞行冠军・安柏 (火)」、「棘冠恩典・罗莎莉亚 (冰)」、「星天水镜・莫娜 (水)」的闲替衣装现已制作完毕，已经陆续发放。

亲爱的旅行者：

角色「蒲公英骑士・琴 (风)」、「飞行冠军・安柏 (火)」、「棘冠恩典・罗莎莉亚 (冰)」、「星天水镜・莫娜 (水)」的闲替衣装现已制作完毕。制作组将于 2022/01/27 起，通过以下规则进行发放：

〓发放范围〓

2022/01/27 18:00 后，所有旅行者均可获得

〓发放方式〓

在 2.4 版本及 2.4 之后的版本中，闲替衣装将以不同的形式发放：

1. 2022/01/27 18:00 ~ 2.4 版本结束，闲替衣装以游戏内邮件的形式，发放至旅行者的邮箱中。

* 邮件有效期为 30 天，请旅行者及时领取附件。

请旅行者在 2022/01/27 18:00 后重新登录游戏获取更新，以确保能够正常领取到衣装。

2. (a) 2.5 版本更新后，若旅行者尚未解锁闲替衣装与以上角色，则闲替衣装将在旅行者拥有对应角色时自动解锁。

(b) 2.5 版本更新后，若旅行者已拥有以上角色，但未能领取 2.4 版本的衣装发放邮件，则版本更新后会自动解锁对应角色的闲替衣装。

解锁闲替衣装后，旅行者可在“角色-装扮-衣装”中进行切换。

〓衣装相关后续调整说明〓

▌2.5 版本更新后调整：

1. 角色「蒲公英骑士・琴 (风)」、「飞行冠军・安柏 (火)」、「棘冠恩典・罗莎莉亚 (冰)」、「星天水镜・莫娜 (水)」默认衣装相关的头像、立绘、侧头像等平面资源将调整为闲替衣装的样式。

2. 2.5 版本及以前版本的任务中，NPC 琴、安柏、罗莎莉亚、莫娜的外观表现将调整为闲替衣装的样式。

3. 调整「奔行世间」常驻祈愿的封面。

▌2.6 版本更新调整：

1. 2.6 版本及以前版本的过场动画中，琴、安柏、罗莎莉亚、莫娜的外观表现将调整为闲替衣装的样式。