Linux 爆发 pkexec 提权漏洞，麒麟软件发布修复方案

IT之家 1 月 30 日消息，近日，Linux Polkit 中 pkexec 权限提升漏洞爆发，麒麟软件迅速开展漏洞修复，已在麒麟软件官网发布了针对此漏洞的安全公告，为用户提供紧急修复方案。

pkexec 应用程序是一个 setuid 工具，旨在允许非特权用户根据预定义的策略以特权用户身份运行命令。当前版本的 pkexec 没有正确处理调用参数的个数，并最终试图将环境变量作为命令执行，从而诱导 pkexec 执行任意代码。

此外，此漏洞的触发途径是本地触发，在网络环境、物理环境安全的前提下，漏洞的触发较为困难，影响较为有限，此漏洞评分最终定为 7.8 分。

此漏洞爆发后，麒麟软件 PSIRT 团队根据漏洞情报信息，组织安全专家进行产品自查，启动紧急修复响应，通过多轮自动化扫描以及专家组仔细排查，已从麒麟软件全平台产品各版本中发现影响组件包共计 6 个，并完成全部修复，同时在麒麟软件官网发布了针对此漏洞的安全公告，推送了相应的安全更新补丁、加固策略以及防护手段，建议受影响用户前往麒麟官网（www.kylinos.cn）—— 服务支持 —— 安全漏洞栏目，查询“polkit 漏洞”或“policykit-1 安全漏洞”，即可获得相关文档和下载与您使用的操作系统版本相对应的补丁包。

刚刚过去的 2021 年 12 月，开源软件 Log4j2 爆发高危漏洞，麒麟软件同样基于集自身多渠道发现漏洞、专职应急漏洞响应组快速修复漏洞、及时发布补丁、提供专业修复方案等于一体的网络安全漏洞管理体系，进行了漏洞修复。