消息称微软 Xbox 正在开发新合作游戏，灵感来自《怪物猎人》系列

IT之家 1 月 30 日消息，据 onMSFT 报道，随着 Xbox Game Pass 最近突破 2500 万用户的消息，微软目前确实在努力为该服务带来更多独家游戏。现在有消息称，该公司正在开发一款未公布的合作游戏，其灵感来自卡普空流行的《怪物猎人》系列。

这款游戏首先由 VentureBeat 记者 Jeff Grubb 在其 GrubbSnax 播客中讨论，此后这一消息被 Windows Central 的 Jez Corden 证实，他将该项目描述为“受《怪物猎人》启发的游戏，意味着有多人游戏的大怪物战斗”。

据报道，这个未公布的新游戏的代号为“Project Suerte”，它由 Certain Affinity 开发，该工作室之前曾与微软合作开发《光环：MCC》和《光环无限》。Project Suerte 可能从 2020 年开始开发，预计在明年揭晓，并可能在 2024 年发布。

根据 Corden 的说法，Project Suerte 可能不是 Certain Affinity 为微软工作的唯一项目。记者写道：“我收到了一些单独的暗示，Certain Affinity 可能还在为《光环无限》开发新的游戏模式，这可能是对流行的大逃杀模式的一种尝试，或者是完全不同的东西。”

随着微软即将收购动视暴雪，Xbox 游戏工作室部门将变得更加强大。微软现在致力于每季度向 Xbox Game Pass 发布新的独家游戏，与外部工作室（如 Certain Affinity）的合作应能很好地补充该公司的第一方游戏工作。