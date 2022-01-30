雷军晒一张“最珍藏”的照片：用一粒粒的小米粘成的小米手机 1

IT之家 1 月 30 日消息，近期，高通发布了新的高朋满座话未来，采访到的是小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军先生。除了谈到 2021 年小米手机的成绩和小米 12 系列高端旗舰手机期待之前，雷军还谈到了与骁友和米粉分享的一张“最珍藏”的照片。

雷军称，小米成立快 12 年了，这些年里我们留下了很多难忘的瞬间，最让我感动的是一张“小米手机”照片。

这是一部真正的小米手机。2011 年爆米花盛典前夕，米粉用一粒粒的小米粘成了小米手机 1，送给了我们。这是小米收到的最珍贵的米粉礼物，一直被我们小心翼翼地珍藏着。这张照片代表着小米从成立至今一直未曾改变的初心 —— 和用户交朋友，做用户心中最酷的公司。

我们深知，正是因为米粉们的支持与信任，才让我们一往向前，成为今天的小米。未来，小米和用户会永远保持这种朋友式的关系，成为一家真正伟大的公司。

面向 2022，小米自身如何看待创新以及小米在自主创新方面都做出了如何的准备？

雷军：先向朋友们介绍一下，截至到目前，小米已经建立起了涉及 12 大领域、98 项细分领域的技术图谱，涵盖了智能手机、智能汽车、机器人、软件和算法、电商、智能制造、金融等各类小米研发和应用的技术。不久前，我们刚刚颁发了第三届小米百万美金技术大奖，“铁蛋四足仿生机器人”获得了这一殊荣。这说明小米的技术研发越来越精深，覆盖越来越宽阔，也越来越有想象力。

十周年的时候，我提出了小米未来永不更改的三大铁律，第一条就是“技术为本”。最近两年，小米研发投入已经超过 220 亿元，工程师总数超过 16000 人。在小米 12 的发布会上，我代表小米集团正式宣布，未来五年研发投入将超过 1000 亿，用于核心技术的突破创新，并且还将继续招募优秀的工程师。我相信，只要坚持投入，勇于探索，小米会迎来更多的技术成果，带给米粉更激动人心的创新。