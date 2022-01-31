国家电投：全球最大功率“容和一号”铁-铬液流电池首条量产线建成投产

IT之家 1 月 31 日消息，从国家电投获悉，近日，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产，每条产线每年可生产 5000 台 30kW“容和一号”电池堆，标志着量化供货的最后堵点已彻底打通，铁-铬液流电池储能技术从实验室迈入商业应用阶段，为电力行业大规模、长时间储能提供了新的解决方案。

国家电投表示，铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。

▲ 原理示意图 | 图自国家电投，下同

IT之家了解到，2020 年底，国家电投成功试制“容和一号”大容量电池堆，并在河北张家口战石沟 250kW / 1.5MWh 示范项目上成功应用。截至目前，该示范项目已稳定运行近 400 天，完成 200 余次充放电循环，经受了张家口地区-40℃的极寒考验，为冬奥地区持续稳定存储、提供清洁电能超过 5 万千瓦时。

▲ 位于张家口的全球最大规模 250KW 储能示范项目内景

2017 年，国家电投布局储能产业，进军铁-铬液流电池技术研发领域。五年来，国家电投研发出第一代具有自主知识产权的铁-铬液流电池储能产品 ——“容和一号”，实现了铁-铬液流电池储能技术的产品化、标准化、产品示范验证及产线建设，打造了完整的铁-铬液流电池产业链，并在内蒙古霍林河启动全球首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目建设，预计今年年底投产。该项目投产后将再次刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大实证容量纪录。

国家电投数据显示，根据测算，每投运 1GW、储能时长 6 小时的铁-铬液流电池储能系统，年可增加优质风电和光伏发电上网电量 1980GWh，直接减少碳排放量约 196 万吨，减少粉尘排放约 54 万吨，相当于替代标准燃煤约 75 万吨。按照新能源配储能政策要求，每新建 1GW 储能系统可以支持 5GW 新能源新建并网，按照年利用小时数 1500 小时计算，间接减少二氧化碳排放量 748 万吨，减少粉尘排放 204 万吨，节约标煤 286 万吨。